Annetta92

Анна Смирнова Annetta92

 
35 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
stepanko
Степан 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
$30
10 баллов
10 лет назад
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Все хорошо, Ана прекрасный собеседник. С оплатой проблем не было. Рекомендую к сотрудничеству.
Хорошая работа!
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