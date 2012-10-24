Отредактировать шаблон на WordPress Сроки 1-2 дня Бюджет 800 руб. Можете предложить свою стоимость но в пределах разумного. Оплата - пост-оплата или сделка без риска. Тз в прикрепленном файле. Код счетчиков, отправлю после утверждения кандидатуры. Ссылка на шаблон http://pressbiznewwpthemes.theme.morestyle.ru/?page_id=2 Шаблон в прикрепленном ...
Действие аккаунта приостановлено!
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нет выплат фрилансерам
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заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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- $24Веб-программирование1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $50
Интернет магазин на ворд пресс. Плюс виджеты соц сетей. Сроки 2 дня. Можете предложить свою цену. Оплата поэтапно.Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $5
Нагнать людей в группу Вконтакте. Максимально похожих на живых! Срочно! 50-60 человек, все чтоб из Краснодара и Краснодарского края. Оплата по договоренности, примерно 100-200 руб.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $30
Настроить плагины "обратный звонок", "оставить комментарий", "сделать заявку, что бы прислали письмо" Настроить Виджеты социальных сетей Есть прототипВеб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$30
10 баллов
10 лет назад
Все хорошо, Ана прекрасный собеседник. С оплатой проблем не было. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Хорошая работа!