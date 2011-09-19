Задание наипростейшие для гуру фотошопа. В архиве файлы. Сделать плавным и в гамму угол блока, в архиве за это отвечают два файла newbottom-ug.jpg и newright-ug.jpg
Прочее4 заявки
Закрыт
12 лет назад
Задание наипростейшие для гуру фотошопа. В архиве файлы. Сделать плавным и в гамму угол блока, в архиве за это отвечают два файла newbottom-ug.jpg и newright-ug.jpg
Сверстать и натянуть на cms psd макет, есть легкий программинг. cms Simpla, адаптация обычная Smarty)) 1. Сверстать в статику. 2. Учесть динамический ползунок в виде подарка справа от макета в "коробки", и плавно раскрывающиеся при нажатии динамические меню ...
Нужно создать прекрасный макет интернет магазина подарков, много графики, современный стиль, рассмотрю портфолио.
5 пунктов ТЗ будут обговорены в ICQ напрямую.