Antiq

Иванов Antiq

 
37 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
kail_sazerland
Кирилл 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$60
10 баллов
10 лет назад
Разработка дополнений для существующего webскрипта
Хороший заказчик. Сотрудничеством остался доволен.
Раньше срока, работа на отлично.
Ответный отзыв
S-progresser
Сергей 
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
26 отзывов
$200
10 баллов
12 лет назад
Макет интернет-магазина подарочной тематики
Приятно сотрудничать. Четкая постановка задачи, логичное обсуждение проекта, своевременная оплата.
Отличная современная работа, все понравилось, по срокам задержки нет!
Ответный отзыв