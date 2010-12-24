$50
Здравствуйте. Есть макет,его нужно сверстать на JS за пару часов.Ничего сложного для опытных людей. Связь через: [email protected] С Уважением.
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
14 лет назад
Здравствуйте. Есть макет,его нужно сверстать на JS за пару часов.Ничего сложного для опытных людей. Связь через: [email protected] С Уважением.
Здравствуйте. Нашей фирме нужен сайт в кратчайшие сроки. ТЗ-Есть,Дизайн-есть. Стоимость: 20 000р. Оплата по факту выполнения. Связь через e-mail:[email protected] С Уважением,Антон.
Здравствуйте. Нужно сделать сайт на CMS Drupal.(Интернет-магазин) Без дизайна и верстки. Максимальный бюджет: 15 000р. Пишите,пожалуйста,свои предложения на e-mail: [email protected] Задания так же будет ...