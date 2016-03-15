AntonioFD

Антон AntonioFD

 
40 летУкраина/Кривой Рог
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
  • Верстка сайтов и шаблонов для рассылки. В работе использую HTML5, CSS3, jQuery, Bootstrap. Кроссбраузерная верстка, выполнение разных видов верстки: фиксированная, резиновая и адаптивная верстка. Использование оптимизированного под поисковые системы кода.
  • Натяжка верстки на движки Joomla и Wordpress.
  • Наполнение сайта информацией.
  • Настройка контекстной рекламы в Google и Яндексе.
WordPressВерстка сайтаHTMLJoomlaBootstrapjQuery
Портфолио
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