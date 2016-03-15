- Верстка сайтов и шаблонов для рассылки. В работе использую HTML5, CSS3, jQuery, Bootstrap. Кроссбраузерная верстка, выполнение разных видов верстки: фиксированная, резиновая и адаптивная верстка. Использование оптимизированного под поисковые системы кода.
- Натяжка верстки на движки Joomla и Wordpress.
- Наполнение сайта информацией.
- Настройка контекстной рекламы в Google и Яндексе.
Портфолио
- Социальный проект140 просмотров
- Шаблон рассылки для компании AMC170 просмотров
- Шаблон для рассылки резюме175 просмотров
- ОРГА171 просмотр
- Первый-адаптивный125 просмотров
- Верстка лендинга122 просмотра
- Сайт-портфолио150 просмотров
- Сайт web-агентства126 просмотров
- Yes! Catering127 просмотров
- Ukravtomatika131 просмотр
- Kalancha-group125 просмотров
- Karkaslife145 просмотров