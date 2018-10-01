Требуется создать приложение для учета времени в анти-кафе. На базе операционной системы Android. Язык программирования остается на ваш выбор, но желательно не использовать JS. Приложение будет взаимодействовать с сервером. Сервер с необходимым ОС и настройками ...
- Мобильные приложения9 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно перевести сайт с http на https. Используется VDS. ОС Windows Server 2012, сервер Apache. Использовать бесплатный let's encrypt.Системное администрирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть VDS, работает под MS Windows Server 2012. Нужно установить и настроить web-сервер для django(python) и СУБД MySQL.Системное администрирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть программа на python, используется библиотека vk_api. Основная функция программы - Оставлять указанное сообщение в список групп пользователя. В качестве БД будет MySQL. Требуется доработать программу. Данные будут предоставлены. Подробности в ТЗ.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется сайт, в котором будет возможность отправлять запрос вк на запись сообщения в сообществах вконтакте. Желательно использовать VkApi. Использовать Php + mysql. Тз прикрепил. Если Вам это интересно, скажите, пожалуйста, цену и срок выполнения. При согласии отправлю ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад