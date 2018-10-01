Apln

Ильнур Стронгов Apln

 
29 летРоссия/Уфа
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Предприниматель

IT-Бизнес, предприниматель

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$2
выплачено фрилансерам
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нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
joker163
Илья 
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
5 лет назад
Перевести сайт с http на https
Сотрудничество с Ильнуром оставляет только приятное впечатление! Рекомендую данного заказчика!
Сделано все на отличном уровне! Быстро и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
xCodeMan
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
5 лет назад
Доработать программу на python
Отличный заказчик. Четкое задание в ТЗ. Адекватные требования. Оплата точно в срок. Постоянно на связи
Отличный исполнитель! Сделал даже больше чем требовалось. Все качественно и профессионально. Рекомендую!
Ответный отзыв
joker163
Илья 
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$4
10 баллов
5 лет назад
Настроить Web-сервер
Отличный, коммуникабельный заказчик! Все своевременно оплатил! Рекомендую!
Хороший исполнитель! Сделал все качественно.
Ответный отзыв