Логотипы, упаковка
Ключевые знания и навыки:
- Знание Adobe Photoshop, Figma, Illustrator, After Effects, Premiere Pro;
- Дизайн печатной продукции различных типов;
- Разработка фирменного стиля, логотипа;
- Аккуратность, исполнительность, внимание деталям.
Опыт работы:
В 2018 году разработаны логотип для аккаунта мыловарения.
В 2021 году создавала видеоролики для испанской недвижимости. В этом году разработаны логотипы для игровой команды в Discord и внутриигровой среды.
Я позитивный человек, готова выслушать любые пожелания, найти выход из, казалось бы, безвыходной ситуации.
Надеюсь на легкое общение и сотрудничество! : )
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Логотип Graphic World10 просмотров
- Теннис. Рекламный ролик96 просмотров
- Витринистика20 просмотров