Логотипы, упаковка

Ключевые знания и навыки:

- Знание Adobe Photoshop, Figma, Illustrator, After Effects, Premiere Pro;

- Дизайн печатной продукции различных типов;

- Разработка фирменного стиля, логотипа;

- Аккуратность, исполнительность, внимание деталям.

Опыт работы:

В 2018 году разработаны логотип для аккаунта мыловарения.

В 2021 году создавала видеоролики для испанской недвижимости. В этом году разработаны логотипы для игровой команды в Discord и внутриигровой среды.

Я позитивный человек, готова выслушать любые пожелания, найти выход из, казалось бы, безвыходной ситуации.

Надеюсь на легкое общение и сотрудничество! : )