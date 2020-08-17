Юлия Арефьева Arefeva_YuliyaArefeva_Yuliya
26 летРоссия/Ханты-Мансийск
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Графический дизайнер с опытом.
Специализируюсь на создании веб-дизайна,оформлении соц.сетей,полиграфии, логотипах и наружной рекламы.
Работаю с такими программами как:
- Photoshop
- Illustrator
- CorelDRAW
- Figma
— Подготовка макетов для печати в типографии.
— Проектирование вывесок, стендов и др. Построение чертежей.
— Оформление всех соц.сетей, подключение виджетов.
— Так же занимаюсь веб-дизайном и дизайном приложений.
Контакты
Личный сайт: http://arefevayuliya.tilda.ws/
Вконтакте: https://vk.com/arefevayuliyadesign
Почта: [email protected]
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