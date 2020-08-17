Arefeva_Yuliya

Юлия Арефьева Arefeva_Yuliya

 
26 летРоссия/Ханты-Мансийск
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Графический дизайнер с опытом.

Специализируюсь на создании веб-дизайна,оформлении соц.сетей,

полиграфии, логотипах и наружной рекламы.

Работаю с такими программами как:

  • Photoshop
  • Illustrator
  • CorelDRAW
  • Figma
Профессиональные навыки:

— Подготовка макетов для печати в типографии.

— Проектирование вывесок, стендов и др. Построение чертежей.

— Оформление всех соц.сетей, подключение виджетов.

— Так же занимаюсь веб-дизайном и дизайном приложений.

Контакты

Личный сайт: http://arefevayuliya.tilda.ws/

Вконтакте: https://vk.com/arefevayuliyadesign

Почта: [email protected]

FigmaCorelDRAWIllustratorPhotoshop
Портфолио
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