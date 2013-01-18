Я — контент-менеджер, копирайтер, Беляева Татьяна Андреевна (Тверь, Россия).
Мой профиль работы: написание качественных, легких для восприятия и грамотных статей, тренингов, лекций, миссий, стандартов, политик и т.п.
Темы
• туризм, путешествия, досуг
• экономика, бизнес
• HR, поиск, подбор, оценка и управление персоналом
• маркетинг, реклама
• ИТ, телеком
• энергосбережение, коммунальное хозяйство, экология
• инфраструктура, развитие, социальная сфера
• архитектура, строительство и девелопмент, недвижимость, ритейл и др.
• образование, педогогика
• социология, психология
• товары для детей
• косметология и косметика
• здоровый образ жизни
• эзотерика, астрология
Для вас работать со мной – так же надежно, как с крупным агентством, НО ТОЛЬКО:
• вы не оплачиваете НИЧЕГО, кроме моей работы
• накладные расходы = НОЛЬ
• нет жёстких административных правил
• нет распыления ответственности
• не надо говорить с одним, чтобы чего-то добиться от другого, и проч.
Потому что я — не громоздкая организация, а лично ответственный профессионал.
О себе
тел.: +7 905 603 73 14
e-mail: [email protected]
БЕЛЯЕВА ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА
Дата и место рождения: 20 мая 1983 г (29 лет), Тверская область
Я начала увлекаться написанием текстов еще в школьное время, где не единожды мои сочинения были отмечены учителями, а одна из моих научно-литературных работ, посвященная творчеству поэта Е.А. Баратынского в 2000 г., даже была отмечена дипломом I первой степени на Международной конференции, организованной к 200-летию со дня рождения поэта.
В 2005 году я получила диплом Тверского Государственного Технического университета
по специальности «Социология». Гуманитарное образование в техническом ВУЗе всегда помогало мне в ремесле копирайтера (это не то же самое, что уметь красиво и грамотно писать).
Постепенно я осознала, что суть моей профессии – не столько написание текстов, сколько содействие взаимопониманию между людьми, один из которых хочет передать информацию, а другой – получить. Дело в людях, их потребностях и интересах, а слова должны служить этой цели. Конечно, слова, грамотно и красиво сложенные в тексты, помогают эффективнее достигать этой цели.
Еще в период обучения мною было написано более 20 научных статей, некоторые из которых даже были опубликован в журналах (Маркетинг в России и за рубежом №1 / 2003).
Опыт работы:
- копирайтером с 2003 года
- контент-менеджером с 2008 год
- преподавателем в ВУЗе с 2005 по 2008 гг.
- заместителем директора по рекламе в крупном холдинге с 2008 г.
Основные навыки:
- написание текстов и статей для сайтов, каталогов, буклетов, коммерческих предложений, рекламных роликов
- рерайт, редактура
- разработка тренингов, стандартов, политик, регламентов, инструкций, положений
анкет и опросников
- наполнение сайта, построенного на основе CMS: разработка структуры сайта, написание текстов и их размещение на сайте , фотосъемка, обработка фотографий в Photoshop и их размещение на сайте.