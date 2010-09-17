Avatarik-Inc

Называйте ваши сроки и цены.
- Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужен текст Для интернет-агентства. Требования по тексту: -"продающий" текст - использование нескольких "ключивиков" - не более 3 500 зн. - разметка текста Требования к Исполнителю: -опыт работы по данной тематике (создание и продвижение сайтов)Копирайтинг1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходимо написать парсер (граббер) для сайта. Это значит что информацию с одного сайта (западного) необходимо грабить и моментально размещать на другом сайте. Нужно помочь написать подробное техническое задание. Также в дальнейшем требуется поддержка – внесение ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Требования к исполнителю: 1. Художественное образование или иное специальное образование 2. Опыт работы в веб дизайне 3. Знакомство с понятием "юзабилити" 4. Умение общаться с заказчиком 5. Оперативность в решении вопросов 6. Доступность исполнителя - iсq и/или телефон 7. Поэтапная оплата Большая ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад