Avatarik-Inc

Георгий Шпак Avatarik-Inc

 
52 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Текст для интернет-агентства

    $50

    Нужен текст Для интернет-агентства. Требования по тексту: -"продающий" текст - использование нескольких "ключивиков" - не более 3 500 зн. - разметка текста Требования к Исполнителю: -опыт работы по данной тематике (создание и продвижение сайтов)

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Парсер сайтов

    $100

    Необходимо написать парсер (граббер) для сайта. Это значит что информацию с одного сайта (западного) необходимо грабить и моментально размещать на другом сайте. Нужно помочь написать подробное техническое задание. Также в дальнейшем требуется поддержка – внесение ...

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание сайта для интернет-агентства

    $500

    Требования к исполнителю: 1. Художественное образование или иное специальное образование 2. Опыт работы в веб дизайне 3. Знакомство с понятием "юзабилити" 4. Умение общаться с заказчиком 5. Оперативность в решении вопросов 6. Доступность исполнителя - iсq и/или телефон 7. Поэтапная оплата Большая ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад