PHP разработчик

BPTeam

Пьяных Е. С.

Должность: Программист

Область деятельности: IT, компьютеры, работа в интернете

Профессиональные навыки

- Объектно-ориентированный анализ и проектирование

- Разработка пользовательского интерфейса

- Разработка WEB сайта

Языки программирования:

- PHP5

- UML

- JavaScript

Используемые средства разработки:

- IBM Rational Rose Enterprise Edition

- Sublime Text 2

- Eclipse

Образование:

Основное — среднее-специальное

ВУНУ им. В.Даля (высшее), с 2010 по наст. время

Специальность: Программист

Колледж ВУНУ им. В.Даля (среднее-специальное), с 2007 по 2010

Специальность: Программист

Иностранные языки

Английский: начальный

Дополнительные сведения

Семейное положение: не женат

Дети: нет

Возможность командировок: есть

О себе: Готовы к работе в команде и индивидуально. Коммуникабельны‚ стрессоустойчивы. Выполняем работу в срок.