BPTeam
Пьяных Е. С.
Должность: Программист
Область деятельности: IT, компьютеры, работа в интернете
Профессиональные навыки
- Объектно-ориентированный анализ и проектирование
- Разработка пользовательского интерфейса
- Разработка WEB сайта
Языки программирования:
- PHP5
- UML
- JavaScript
Используемые средства разработки:
- IBM Rational Rose Enterprise Edition
- Sublime Text 2
- Eclipse
Образование:
Основное — среднее-специальное
ВУНУ им. В.Даля (высшее), с 2010 по наст. время
Специальность: Программист
Колледж ВУНУ им. В.Даля (среднее-специальное), с 2007 по 2010
Специальность: Программист
Иностранные языки
Английский: начальный
Дополнительные сведения
Семейное положение: не женат
Дети: нет
Возможность командировок: есть
О себе: Готовы к работе в команде и индивидуально. Коммуникабельны‚ стрессоустойчивы. Выполняем работу в срок.