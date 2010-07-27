3д дизайнер, моделер и визуализатор ювелирки и т.д.

3d моделирование и рендеринг, ювелирка, визуализация ювелирных украшений по фото и чертежам, оригинальный дизайн и редизайн ювелирных украшений, опыт 5 лет.

Ввеб-дизайн и мастеринг, анимация и банеры. Логотипы.

Редиктирование сайта, наполнение контентом, имидж-модели, имидж-проектирование