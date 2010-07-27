3д дизайнер, моделер и визуализатор ювелирки и т.д.
3d моделирование и рендеринг, ювелирка, визуализация ювелирных украшений по фото и чертежам, оригинальный дизайн и редизайн ювелирных украшений, опыт 5 лет.
Ввеб-дизайн и мастеринг, анимация и банеры. Логотипы.
Редиктирование сайта, наполнение контентом, имидж-модели, имидж-проектирование
Интерьеры и Экстерьеры
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3D-графика
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Дизайн продукции
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Иллюстрации и Рисунки
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Логотипы и Знаки
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Дизайн сайтов
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