Бернард написал скрипт для архивации файлов через 7zip. По моей просьбе разобрался в том, как запускать его из Total Commander. Задание выполнил точно и качественно, причем по очень простому техзаданию с моей стороны, то есть уловил сам сразу, что нужно. В переписке разъяснял мне все подробно. Настоятельно рекомендую Бернарда как разработчика.