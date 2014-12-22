Программист C++, SQL с 20-летним стажем
Более 20 лет работы в области прикладного программирования и БД. Разработка структуры БД, разработка СУБД, формирование отчетов, интеграция с продуктами MS Office. От локальных приложений до больших многопользовательских проектов.
Дипломов и курсовых не пишу.
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
10 лет назад
Бернард написал скрипт для архивации файлов через 7zip. По моей просьбе разобрался в том, как запускать его из Total Commander. Задание выполнил точно и качественно, причем по очень простому техзаданию с моей стороны, то есть уловил сам сразу, что нужно. В переписке разъяснял мне все подробно. Настоятельно рекомендую Бернарда как разработчика.
Ответный отзыв
Очень комфортно было работать с Романом. Все вопросы решались очень быстро к взаимному удобству. Кое-что Роман, даже, доделал сам. Оплата была произведена моментально в полном объеме. Очень рекомендую Романа, как заказчика.
Прикладное ПО
1 отзыв
$7/час
от $100от 7 дней
нет рейтинга
Базы данных
нет отзывов
$7/час
от $100от 2 дней
нет рейтинга