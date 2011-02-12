Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Ищу человека, кто разбирается в Linux администрировании, потому что у меня возникла проблема, которую я не могу решить. Есть сервер VPS (свежеарендованый, можно считать, "чистый"), на нем установлена ос CentOS ...
- Хостинг11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
На вход подаётся массив урлов. Скрипт должен выводить в таблицу для каждого урла следующую информацию: 1. Дата регистрации домена(для .com, .net, .org). 2. Имя и урл регистратора домена(для .com, .net, .org). 3. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $15
Нужно сверстать простой шаблон. Сайт одноколоночный с фиксированной шириной. Главное требование - заточка под поисковую оптимизацию. Т.е., это не просто кодирование как попало, а так называемая seo-верстка. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $10
Для работы под ФриБсд мне нужна программа на си (или другом компилируемом языке), которая будет брать текстовый файл и парсить его. Самым важным критерием есть скорость (performance). ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт14 лет назад
Хочу создать сервис, аналогичный tools.pingdom.com Напишите мне функцию на php, что будет мерить отклик сайтов и выдавать три цифры (в 1/100 с, миллисекундах или точнее): Connect First Byte Last ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад