Bueriano

Буэриано Bueriano

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Сайты не открываются-проблема с FW/DNS/Bind на VPS

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Ищу человека, кто разбирается в Linux администрировании, потому что у меня возникла проблема, которую я не могу решить. Есть сервер VPS (свежеарендованый, можно считать, "чистый"), на нем установлена ос CentOS ...

    CentOSLinux
    Хостинг11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • PHP скрипт - распарсить данные

    $10

    На вход подаётся массив урлов. Скрипт должен выводить в таблицу для каждого урла следующую информацию: 1. Дата регистрации домена(для .com, .net, .org). 2. Имя и урл регистратора домена(для .com, .net, .org). 3. ...

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • SEO-верстка графического шаблона

    $15

    Нужно сверстать простой шаблон. Сайт одноколоночный с фиксированной шириной. Главное требование - заточка под поисковую оптимизацию. Т.е., это не просто кодирование как попало, а так называемая seo-верстка. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

t1gor
Игорь 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
14 лет назад
SEO-верстка графического шаблона
Приятный заказчик, не торопит под руку, ориентируется в технологиях. Надеюсь будем работать и дальше.
Игорь, мне очень понравилось в твоей работе то, что ты постоянно был доступен и с энтузиазмом подходил ко всем моим бесконечным мелким замечаниям, которые обычно раздражают исполнителей. То, что работа выполнена в меньше 2-х дней- превзошло мои ожидания. Работать было удобно и приятно, и результат получен быстро. Спасибо!
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