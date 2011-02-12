Игорь, мне очень понравилось в твоей работе то, что ты постоянно был доступен и с энтузиазмом подходил ко всем моим бесконечным мелким замечаниям, которые обычно раздражают исполнителей. То, что работа выполнена в меньше 2-х дней- превзошло мои ожидания. Работать было удобно и приятно, и результат получен быстро. Спасибо!