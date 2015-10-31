Hello..)
Дизайн и верстка (любой сложности) буклетов, листовок, баннеров, книг, газет.
Дизайн landing page с нуля или по вашему образцу.
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Навыки:
- InDesign +++++
- Photoshop +++++
- Adobe Muse +++++
- CorelDraw ++++
- After Effects +++
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Портфолио
- Вертска газеты186 просмотров
- Банер185 просмотров
- Листовка A6243 просмотра
- Листовка A6 пицца259 просмотров
- Листовка A6216 просмотров
- Макет рекламы212 просмотров
- Брошюра244 просмотра
- Оформление группы в вк229 просмотров
- Оформление группы в вк218 просмотров
- Макет резюме195 просмотров
- Дизайн и верстка строительного буклета245 просмотров
- Шаблон письма для E-mail рассылки209 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
8 лет назад
Отличный исполнитель! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Очень хорошая и качественная работа!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Работать - одно удовольствие. В дальнейшем с удовольствием будем сотрудничать))
$10
10 баллов
8 лет назад
Работа сделана быстро
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Приятно работать с человеком. Оплата вовремя и в срок.
Верстка полиграфии
2 отзыва
$5/час
от $10от 1 часа
#128
Баннеры
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 часа
#832
Видеомонтаж
нет отзывов
$30/час
от $50от 2 дней
#1296