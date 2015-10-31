Byshkin

Виктор Byshkin

 
32 годаБеларусь/Борисов
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Hello..)

Дизайн и верстка (любой сложности) буклетов, листовок, баннеров, книг, газет. 

Дизайн landing page с нуля или по вашему образцу.

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Навыки: 

  • InDesign        +++++
  • Photoshop     +++++
  • Adobe Muse   +++++
  • CorelDraw     ++++
  • After Effects  +++
Дизайн лендингаInDesignCorelDRAWPhotoshopAfter Effects
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Отзывы заказчиков
Polina999
Полина 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 дней назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Сверстать и подготовить к печати 3 типовые книги 42-48 страниц.
Отличный исполнитель! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Очень хорошая и качественная работа!
Отличный заказчик. Работать - одно удовольствие. В дальнейшем с удовольствием будем сотрудничать))
Ответный отзыв
RUSTEPLO
Сергей 
50 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Дизайн полиграфии, страница А6 4+4
Работа сделана быстро
Отличный заказчик. Приятно работать с человеком. Оплата вовремя и в срок.
Ответный отзыв
Верстка полиграфии
2 отзыва
$5/час
от $10от 1 часа
#128
Баннеры
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 часа
#832
Видеомонтаж
нет отзывов
$30/час
от $50от 2 дней
#1296