Сверстать и подготовить к печати 3 типовые книги 42-48 страниц.

Необходимо сверстать и подготовить к печати 3 фотокниги форматом 20х20 см. Объем книг: 42-48 страниц + обложка.

В книге будет текст сказки + фотографии и несколько рисунков. Вёрстка простая, разблюдовка по всем полосам будет примерно одинаковой, то есть макет фактически требуется только один. Предоставить книги нужно будет в формате PDF и в формате, подходящем для профессиональной печати в указанном формате 20х20 см. Образец вёрстки и технические требования для подготовки к печати из типографии будут высланы исполнителю. Оплата по факту выполненной работы, переданной на печать в типографию, на карту СБ, Яндекс.Кошелек, Киви.Кошелек, PayPal или Webmoney.