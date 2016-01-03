Сверстать и подготовить к печати 3 типовые книги 42-48 страниц.

$30
Верстка полиграфииЗавершен7 заявок177 просмотров
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Необходимо сверстать и подготовить к печати 3 фотокниги форматом 20х20 см. Объем книг: 42-48 страниц + обложка.

В книге будет текст сказки + фотографии и несколько рисунков. Вёрстка простая, разблюдовка по всем полосам будет примерно одинаковой, то есть макет фактически требуется только один. Предоставить книги нужно будет в формате PDF и в формате, подходящем для профессиональной печати в указанном формате 20х20 см. Образец вёрстки и технические требования для подготовки к печати из типографии будут высланы исполнителю. Оплата по факту выполненной работы, переданной на печать в типографию, на карту СБ, Яндекс.Кошелек, Киви.Кошелек, PayPal или Webmoney.

8 лет назад
Polina999
Полина 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 часа назад
Выбранный исполнитель
Byshkin
Виктор 
32 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$30
2 дня
Отличный исполнитель! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Очень хорошая и качественная работа!
Отличный заказчик. Работать - одно удовольствие. В дальнейшем с удовольствием будем сотрудничать))
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