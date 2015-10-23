Нужно создать евробуклет

Верстка полиграфииЗакрыт26 заявок249 просмотров
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Требуется изготовить евробуклет. Размер стандартный: 100х210мм, два сложения. Пишите цены, сроки и ссылки на портфолио.

8 лет назад
JMak
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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