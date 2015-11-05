Дизайн визитки

Верстка полиграфииЗавершен11 заявок231 просмотр
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Разработать дизайн визиток для компании занимающейся оформлением людей на языковые курсы за рубежом. Выберу того, у кого хорошие визитки в портфолио и адекватные цены.

8 лет назад
ChesteR_203
Владимир 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
arucik
Ирина 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$20
2 дня
Ирина нарисовала несколько вариантов визиток, после наших комментариев немного доработала 2 варианта. Работа понравилась. Все в сроки и согласно пожеланиям. Рекомендую. Спасибо.
Довольна сотрудничеством. Четкие требования и оплата в срок
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