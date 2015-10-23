Верстка книги

необходимо из файла doc получить файл верстки, деталей не знаю(но при необходимости запрошу, все что надо у издательства). Короче говоря, любое издательство требует верстку книги из рукописи word'a. вот эту верстку и надо получить.

объем - 275 страниц A5

сколько будет стоить сверстать этот объем?

просьба указывать цену за всю работу. п.с. я не фанатик, если вдруг какие недочеты - поправим, не страшно. но все же просьба писать тем кто уже имеет опыт в данном деле и знает детали.