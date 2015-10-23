Верстка книги

Верстка полиграфииЗакрыт20 заявок270 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

необходимо из файла doc получить файл верстки, деталей не знаю(но при необходимости запрошу, все что надо у издательства). Короче говоря, любое издательство требует верстку книги из рукописи word'a. вот эту верстку  и надо получить.

объем - 275 страниц A5

сколько будет стоить сверстать этот объем?

просьба указывать цену за всю работу. п.с. я не фанатик, если вдруг какие недочеты - поправим, не страшно. но все же просьба писать тем кто уже имеет опыт в данном деле и знает детали.

8 лет назад
viktor_yan
Виктор 
37 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Верстка 3-х страниц а5 с элементами инфографики

    Есть готовые страницы с информацией, необходимо переработать дизайн этих страниц под новый фирменный стиль. Нужна креативная, легкая, современная верстка. Схема работы такая: 1. Вы отправляете мне [b]не менее 3-х вариантов верстки первой страницы в течение суток после ...

    Верстка полиграфии3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка дизайна этикетки на товар ТМ Waybread

    $15

    Необходимо разработать этикетку-наклейку для [b]прозрачного полиэтиленового пакета[/b], в который будет упакована сумка-органайзер для автомобиля. Сумка черного цвета, поэтому этикетка должна быть интересной, яркой, привлекающей внимание к логотипу. Формат А6 (105 x 148 mm ), форма строго прямоугольная. Будет ...

    Верстка полиграфии9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать электронную версию изображения для печати на основе фото

    $15

    Имеется физическая копия изображения на основе которой необходимо создать точную электронную версию этого же изображения (сертификат). Необходимо также учесть возможность редактирования, добавления и изменения текста. Шрифты - Nyte Medium, Nyte Thin, Nyte Thin Italic, Nyte Medium ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сверстать книгу в формате PDF

    $15

    Необходимо сверстать книгу форматом 20х20 см. 48 страниц + обложка в формате PDF, подходящую для печати. В книге будет текст + фотографии и несколько рисунков. Вёрстка простая, разблюдовка по всем полосам будет приложена к тех.заданию. ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка каталога

    Доброго времени суток! Верстка детского каталога. Детский каталог, только верстка без дизайна. В каталоге будут детские работы, всего 130 работ по 2 на странице, и подписи работ на 3 языках и все, примерно будет 65 страниц. Верстка ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка прайса (40 страниц) в иллюстраторе

    Здравствуйте! Нужно 40 страниц прайса (салон красоты) из Корела первести в иллюстратор. То есть оформление, размещение на странице, брендбук - все есть. Нужно чтоб исходник прайса был в иллюстраторе (сейчас он в кореле). Во вложении - как выглядит ...

    Верстка полиграфии12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад