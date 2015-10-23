Верстка книги

Нужен макет для печати листовки формата А6 с двух сторон. Тематика - услуги населению по сантехнике, отопление водопровод и т.д. клиенты владельцы квартир и загородных домов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
переверстать из ворда 140 стр А4 в любую спец программу, подготовить для печати, на выходе -pdf.
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