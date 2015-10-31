Дизайн полиграфии, страница А6 4+4

Верстка полиграфииЗавершен22 заявки261 просмотр
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Нужен макет для печати листовки формата А6 с двух сторон. Тематика - услуги населению по сантехнике, отопление водопровод и т.д. клиенты владельцы квартир и загородных домов.

8 лет назад
RUSTEPLO
Сергей 
50 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Byshkin
Виктор 
32 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
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