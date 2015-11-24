Дизайн подарочного сертификата салона красоты

Нужен макет для печати листовки формата А6 с двух сторон. Тематика - услуги населению по сантехнике, отопление водопровод и т.д. клиенты владельцы квартир и загородных домов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать дизайн подарочного сертификата и конверта к нему, для салона красоты.
1. Сертификат размера 210х99 мм, двухсторонний. По стилю - должно выглядеть презентабельно, престижно, дорого, рассчитан на более возрастную категорию (30-40 лет), в основном женскую. Поэтому расцветки в красно-синих тонах вряд ли подойдут.
Если брать г. Волгоград, то интересно делают в таком концепте салоны красоты jean klebert, joli.
Сейчас приветствуется минимализм, "американский" стиль в данной сфере. К цветам не категоричная привязка, однако, цвет губ нужно сохранить (ярко красный). Можно лого выразить даже в черном, бирюзовом, синем или темно-коричневом цвете (допустимые цвета, помимо оригинального).
Пожелания - минималистичные и презентабельные стили (похожие на вышеперечисленные).
Помимо вышеуказанных, интересны и более женственные цвета, как тут https://www.weblancer.net/users/Milena-Designer/portfolio/1891448.html . Однако, розовый цвет в фирменном стиле не присутствует, и сам данный стиль, наверное, будет слишком разукрашенным для нас. Акцент рекомендуется делать на более сдержанный стиль.
Много белого цвета в фоне с надписями черным цветом делать не рекомендуется, так как, как правило, смотрится это "дешего".
2. Конверт евроформата (220х110), светлый из дизайн-бумаги, цвет конверта молочный (светло-бежевый перламутр). На конверте необходимо только расположить логотип, но сделать нужно это удачно. Печать возможна только на лицевой стороне. Возможно применение определенных элементов (если такие будут предложены), однако в таком случае следует учесть, что в верхней части конверта при печати не пропечатывается полоса примерно 12 мм, т.е. полная заливка конверта цветом не будет возможна (в данном случае, наверное, будет нужно сделать какой-то плавный переход).
Есть также другой цвет конвертов, который можно иметь в виду, однако, следует учесть, что на цветных конвертах удачно сможет пропечататься только черный цвет, так как цвета будут смешиваться при печати (а печать заливкой без смешивании цветов - это достаточно дорого в изготовлении).
Лого и конверты в приложении. Также все виды существующей печатно продукции вышлю лично, чтобы они не повторялись в данной работе.
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