Дизайн подарочного сертификата салона красоты

Необходимо разработать дизайн подарочного сертификата и конверта к нему, для салона красоты.

1. Сертификат размера 210х99 мм, двухсторонний. По стилю - должно выглядеть презентабельно, престижно, дорого, рассчитан на более возрастную категорию (30-40 лет), в основном женскую. Поэтому расцветки в красно-синих тонах вряд ли подойдут.

Если брать г. Волгоград, то интересно делают в таком концепте салоны красоты jean klebert, joli.

Сейчас приветствуется минимализм, "американский" стиль в данной сфере. К цветам не категоричная привязка, однако, цвет губ нужно сохранить (ярко красный). Можно лого выразить даже в черном, бирюзовом, синем или темно-коричневом цвете (допустимые цвета, помимо оригинального).

Пожелания - минималистичные и презентабельные стили (похожие на вышеперечисленные).

Помимо вышеуказанных, интересны и более женственные цвета, как тут https://www.weblancer.net/users/Milena-Designer/portfolio/1891448.html . Однако, розовый цвет в фирменном стиле не присутствует, и сам данный стиль, наверное, будет слишком разукрашенным для нас. Акцент рекомендуется делать на более сдержанный стиль.

Много белого цвета в фоне с надписями черным цветом делать не рекомендуется, так как, как правило, смотрится это "дешего".

2. Конверт евроформата (220х110), светлый из дизайн-бумаги, цвет конверта молочный (светло-бежевый перламутр). На конверте необходимо только расположить логотип, но сделать нужно это удачно. Печать возможна только на лицевой стороне. Возможно применение определенных элементов (если такие будут предложены), однако в таком случае следует учесть, что в верхней части конверта при печати не пропечатывается полоса примерно 12 мм, т.е. полная заливка конверта цветом не будет возможна (в данном случае, наверное, будет нужно сделать какой-то плавный переход).

Есть также другой цвет конвертов, который можно иметь в виду, однако, следует учесть, что на цветных конвертах удачно сможет пропечататься только черный цвет, так как цвета будут смешиваться при печати (а печать заливкой без смешивании цветов - это достаточно дорого в изготовлении).

Лого и конверты в приложении. Также все виды существующей печатно продукции вышлю лично, чтобы они не повторялись в данной работе.