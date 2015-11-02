Визитка - реклама об услугах населению в теме сантехнических работ, нужна помощь в изготовлении
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна открытка.
На первой стороне портрет (из файла, снимала сама, возможно, качество плохое или изображение кривое, в интернете полно. главное, цветопередача на моем фото близка к оригиналу, в интернете очень выбелено) с подписью
Портрет художника К.А. Коровина
В.А. Серов
1981 (справа в углу три или две строки)
Сама картина размером 111,2 х 89. Пропорционально уменьшить ее, чтобы общий размер был 11х9. Поля или по бокам от картины, или сверху и снизу.
Багет оставить.
цвет полей - старый картон как в файле
Оборотная сторона
музей "Дача Константина Коровина"
дизайн и реализация #ekaterinadmitrieva
+7(495) 545-98-37
цвет тоже старый картон
шрифт пришлю в кореле
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