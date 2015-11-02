Нужна открытка.

На первой стороне портрет (из файла, снимала сама, возможно, качество плохое или изображение кривое, в интернете полно. главное, цветопередача на моем фото близка к оригиналу, в интернете очень выбелено) с подписью

Портрет художника К.А. Коровина

В.А. Серов

1981 (справа в углу три или две строки)

Сама картина размером 111,2 х 89. Пропорционально уменьшить ее, чтобы общий размер был 11х9. Поля или по бокам от картины, или сверху и снизу.

Багет оставить.

цвет полей - старый картон как в файле

Оборотная сторона

музей "Дача Константина Коровина"

kkorovin.com

дизайн и реализация #ekaterinadmitrieva

+7(495) 545-98-37

цвет тоже старый картон

шрифт пришлю в кореле