В результате вирусного заражения перестал открываться сайт.
Тестирование сайтов1 исполнитель
Завершен
6 лет назад
В результате вирусного заражения перестал открываться сайт.
Здравствуйте! Необходимо нарисовать аккуратный дизайн лендинга на 4-5 скроллов. Минимализм приветствуется. Главное чистенько и аккуратно. Бюджет: 2800 рублей. Срок: 3-5 дней. ...
Здравствуйте! Необходимо сверстать простейший лендинг на 4-5 скроллов. И вставить форму из CRM. Основные требования: отображение во все браузерах и корректное отображение на мобильных устройствах. ...