CAPMATOB

Сергей CAPMATOB

 
45 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$11
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$11
10 баллов
6 лет назад
Почистить сайт от вирусов (движок word press)
WordPress
Был рад помочь с очисткой. Приятный заказчик. Всем рекомендую.
Всё сделано быстро и качественно! Спасибо большое, за оживление зараженного сайта.
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