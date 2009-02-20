Cadenzar

Михаил Епифанов Cadenzar

 
NaN летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • ТЗ для крупного проекта

    Требуется аналитик-проектировщик для написания технического задания, проработки визуального интерфейса и логики крупного информационного портала. За детальной информацией обращаться на [email protected]

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад