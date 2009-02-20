$600
Почти стандартный интернет-магазин, ТЗ утверждено с прототипами, дизайн утвержден. Необходимо срочно сверстать и с интегрировать в максимально короткие сроки с использованием CMS Битрикс
Интернет-магазины8 заявок
Закрыт
15 лет назад
Почти стандартный интернет-магазин, ТЗ утверждено с прототипами, дизайн утвержден. Необходимо срочно сверстать и с интегрировать в максимально короткие сроки с использованием CMS Битрикс
Требуется аналитик-проектировщик для написания технического задания, проработки визуального интерфейса и логики крупного информационного портала. За детальной информацией обращаться на [email protected]