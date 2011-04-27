CarterF1

Денис CarterF1

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Turbo Prolog

    Имеется схема родственных отношений исчторических личностей, необходимо написать программу на Turbo Prolog'е, осуществляющую поиск: 1) Предков женщин (мужчин), выбранной личности; 2) Потомков женщин (мужчин), выбранной личности.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нейронные сети, Delphi

    Требуется написать ПО на Delphi. Тема: Delphi, нейронные сети. Цель работы: реализовать "алгоритм построение классификатора на основе нейронных сетей" ...

    Delphi
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Курсовая работа. UML диаграммы, Ruby on Rails.

    Требуется выполнить курсовой проект по дисциплине: "Системное программное обеспечение" Тема: UML диаграммы Цель работы : Построить на UML диаграммы основных классов Rails. Показать основные открытые методы. Построить Use Case ...

    Ruby
    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Курсовая работа. UML диаграммы, Ruby on Rails

    Требуется выполнить курсовой проект по дисциплине: "Системное программное обеспечение" Тема: UML диаграммы Цель работы : Построить на UML диаграммы основных классов Rails. Показать основные открытые методы. Построить Use Case диаграмму для Basecamp.

    Ruby
    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад