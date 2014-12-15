Работа не постоянная. Время от времени нужны правки сайта, однако следует понимать что с текстами или картинками мы боремся сами - есть минимальная БД как правило нужны дополнения и исправления к ней. Оплата сдельная.
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Редактирование готового сайта (тексты мы умеем и сами, нужно умение редактировать шаблоны страниц и т.д.), подготовка к запуску второго языка. Сайт небольшой, работа не пыльная - максимум часа два-три в неделю и то не всегда. ...Системное администрирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт визитка - 10-15 страниц. Создать по готовому дизайну в вордпресе.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Сайт osta.in.ua - нужен редизан, кое-какие правки. Есть тех задание.Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт6 лет назад
Фирма занимается модульным полом. Уже есть логотип, нужно его гуманизировать.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Элементарная таблица на 8 столбцов. С возможностью добавлять новых контрагентов или добавлять записи по старым уже введеным ранее клиентам. Общее число возможных записей - не более 300, пользователей не более 30. Возможно в МS Acess ...Базы данных1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть вот такой сайт http://www.stolen-outboards.net/ru/proverit-kradenyj-motor он мультиязычный (в процессе создания). Задача - создать банер (в нескольких размерах) с возможностью выбора цвета подложки (или сделать сразу несколько разных вариантов), возможностью вставки собственной фразы на любом языке ...Баннеры2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Создать банер 770х110 адаптированній под моб. устройства. 770х110 вместо этого (акция) http://sail.com.uaБаннеры1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть старый сайт писаный на Joomla 1.0 http://sail.com.ua есть новый писаный джумлой выше http://krs-team.com.ua. Задача: причесать новый сайт. А именно: для начала внимание к базам даным http://sail.com.ua/board/ соответствено http://krs-team.com.ua/lodki-i-motory-bu - отредактировать внешне (сделать похожим на ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Сайт http://sail.com.ua перевести на joomla 3.0. обратите внимание - есть базы данных (внутренние) http://sail.com.ua/board/ плюс необходимо дописать модуль для того чтобы вставлялись фотки большего размера (сейчас не работает - http://sail.com.ua/component/option,com_adsmanager/Itemid,7/page,write_ad/catid,1/)Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Разработать логотип автомобильного СТО.Логотипы и Знаки3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Основная задача - разработать логотип сайта www.sail.com.ua + фраза "Мотори для човнів" для нанесения одноцветной наклейки на оракле на автомобиль.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужен баннер 1 шт 728*90 и еще один 160*600 на тему сайта www.sail.com.ua Дизайна нет - основное пожелание упоминание логотипов (сброшу) моторов, продаваемых на сайте.Баннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад