Catamaran

Максим Catamaran

 
45 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
GorKa
Павел 
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$150
8 баллов
6 лет назад
Создание сайта по готовому дизайну
Всегда на связи, внятное объяснение поставленной задачи, оплата чётко в срок. Сотрудничеством доволен, рекомендую!
Чудові комунікації, все зроблено вчасно, додаткові питання вирішуються миттєво. Будемо працювати і в подальшому. P.S. Окрема подяка за якісну укр мову.
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DUBINA
Сергей 
49 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Разработка логотипа компании
Рекомендую
Надано кілька варіантів, все чудово, вчасно.
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crimzon
Егор 
26 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
9 баллов
7 лет назад
Создание базы даных клиентов
Всё честно, понятно, оплата в срок. Всем доволен.
Хоч по строкам вийшло і довше ніж очікував (плюс буди додаткові вимоги від мене), але врешті решт все ОК!
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marselUtro
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$6
10 баллов
7 лет назад
Создание банера
Все быстро, эффективно и по делу! Спасибо Максиму, и всем рекомендую как хорошего заказчика!
Все зроблено вчасно, саме так як домовлялись.
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Shaman_V
Андрей 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$60
10 баллов
13 лет назад
Баннер на флеше либо java
Замечательно поработали! Предоставлены все необходимые материалы, постоянная связь и приятное общение! Рекомендую как отличного работодателя!
Остался доволен. За приемлемую сумму хорошее качество. Нормальный чел вообщем.
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