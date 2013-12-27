Cepera51

Сергей Cepera51

 
37 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Магазин на Bitrix

    $390

    JPG макетов, ТЗ и требования к верстке - https://cloud.mail.ru/public/7f713432c580%2FJPG%2F Перед подачей заявки обязательно ознакомьтесь с ТЗ. Лицензию покупать не надо. Крайний срок сдачи 28.10.2014 г. Оплата по факту, возможна ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать 5 страниц

    $25

    Требуется сверстать 5 страниц, фиксированной ширины. Скриншоты и комментарии к верстке - https://yadi.sk/d/Aw3GJS64bdKSM Требования: - не использовать теги заголовков (h1,h2 и т.д.) - кросбраузерность (IE 8.0 и выше, ...

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Карусель фотографий

    $13

    Требуется сделать нестандартный слайдер для фотографий людей с эффектом карусели. На слайдере отображаются 3 фотографии, по центру текущий слайд (цветное фото в полный рост), по бокам фотографии «соседей». На каждого человека ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Мобильный сайт + приложение Bitrix

    $500

    Задача реализовать по макету мобильную версию сайта-каталога на HTML5 для создания приложений под iOS и Android c помощью "1С-Битрикс: Мобильное приложение". Есть: - действующий сайт на 1С-Битрикс, редакция малый бизнес ...

    AndroidHTMLiOS
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Правка сайта на Bitrix

    $250

    Есть сайт на Bitrix (редакция бизнес). Требуется: - настроить смену цены в зависимости от цвета и размера товара - добавить рейтинг товаров - сверстать страницу "сравнение" и настроить само ...

    CSS
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программирование и верстка магазина на Bitrix

    $500

    Требуется разработать интернет-магазин на Bitrix, дизайн-макет в PSD уже готов. Срок 3 недели. Бюджет 18000 руб. Основные разделы сайта: Каталог; Карточка товара; Скидки; Корзина; Оформление заказа; ...

    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поиск по параметру на сайт (CMS UMI)

    $30

    Требуется сделать простой поиск по 1 параметру товара для магазина на UMI. Схема работы: пользователь вводит артикул товара в форму, нажимает кнопку поиска и получает товары с этим артикулом.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Импорт из yml в магазин на UMI

    $120

    Имеется магазин на UMI (редакция shop). Сайт-партнер выгружает свой каталог в формате yml. Задача реализовать ежедневный автоматический импорт товаров из этого yml в категорию магазина. Импортироваться должны как категории, так и товары. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработать личный кабинет на основе API Navixy.ru

    Необходимо реализовать функционал личного кабинета с проведением интеграции с сервисами Navixy.ru. В качестве бэкэнда биллинговой системы выступает функционал Navixy где это будет возможно. Краткое ТЗ в приложенном файле. В ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать 5 userbar'ов

    Требуется создать 5 юзербаров размером 350*20 пикселей по тематики сайта о ноутбуках фирмы ASUS. Требования: 1) Главное! Вид баннеров должен вызывать желание установить его себе у посетителей сайта; 2) Помимо готовых баннеров ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

web-nikolya
Николай 
44 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Сверстать часть страницы
Четкое задание, профессиональный подход к делу. Рекомендую.
Рекомендую Николая как ответственного исполнителя. При возникновении проблем не бросает проект, заранее о них сообщает и предлагает решения.
Ответный отзыв
smo-ke
Олег 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$9
10 баллов
11 лет назад
Карусель фотографий
Все отлично. Адекватные и оперативные ответы на уточняющие вопросы, моментальная оплата. Рекомендую!
Задача была выполнена очень быстро и качественно, учтены все пожелания.
Ответный отзыв
AliasX
45 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Правки сайта на Parser3
Рекомендую
Всеволод быстро и, что не маловажно, верно выполнил поставленную задачу.
Ответный отзыв
korogan
Денис 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Поиск по параметру на сайт (CMS UMI)
Добросовестный заказчик. Моментальная оплата!!!
Денис очень быстро выполнил работу, учел все пожелания. Рекомендую.
Ответный отзыв
StVolZen
45 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Импорт из yml в магазин на UMI
Сергей профессионально подходит к делу. Четкое ТЗ, по непонятным нюансам всегда можно дополнительно проконсультироваться. Никаких проблем с оплатой.
Владимир выполнил задание качественно и в установленные сроки. Работу выполняет со знанием дела, дает полезные консультации.
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