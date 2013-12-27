JPG макетов, ТЗ и требования к верстке - https://cloud.mail.ru/public/7f713432c580%2FJPG%2F Перед подачей заявки обязательно ознакомьтесь с ТЗ. Лицензию покупать не надо. Крайний срок сдачи 28.10.2014 г. Оплата по факту, возможна ...