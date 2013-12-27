JPG макетов, ТЗ и требования к верстке - https://cloud.mail.ru/public/7f713432c580%2FJPG%2F Перед подачей заявки обязательно ознакомьтесь с ТЗ. Лицензию покупать не надо. Крайний срок сдачи 28.10.2014 г. Оплата по факту, возможна ...
- $390Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $25
Требуется сверстать 5 страниц, фиксированной ширины. Скриншоты и комментарии к верстке - https://yadi.sk/d/Aw3GJS64bdKSM Требования: - не использовать теги заголовков (h1,h2 и т.д.) - кросбраузерность (IE 8.0 и выше, ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $26
Требуется сверстать два адаптивных блока. Срок - 1 день Цена - 1000 руб. Способ оплаты - киви, яндекс, сбербанкHTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $13
Требуется сделать нестандартный слайдер для фотографий людей с эффектом карусели. На слайдере отображаются 3 фотографии, по центру текущий слайд (цветное фото в полный рост), по бокам фотографии «соседей». На каждого человека ...Завершен11 лет назад
- $60
Есть каталог на VirtueMart, требуется его обновить до последней версии + саму Joomla до версии 2.5Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Задача реализовать по макету мобильную версию сайта-каталога на HTML5 для создания приложений под iOS и Android c помощью "1С-Битрикс: Мобильное приложение". Есть: - действующий сайт на 1С-Битрикс, редакция малый бизнес ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Есть сайт на Bitrix (редакция бизнес). Требуется: - настроить смену цены в зависимости от цвета и размера товара - добавить рейтинг товаров - сверстать страницу "сравнение" и настроить само ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Требуется разработать интернет-магазин на Bitrix, дизайн-макет в PSD уже готов. Срок 3 недели. Бюджет 18000 руб. Основные разделы сайта: Каталог; Карточка товара; Скидки; Корзина; Оформление заказа; ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $30
Требуется сделать простой поиск по 1 параметру товара для магазина на UMI. Схема работы: пользователь вводит артикул товара в форму, нажимает кнопку поиска и получает товары с этим артикулом.Завершен11 лет назад
- $120
Имеется магазин на UMI (редакция shop). Сайт-партнер выгружает свой каталог в формате yml. Задача реализовать ежедневный автоматический импорт товаров из этого yml в категорию магазина. Импортироваться должны как категории, так и товары. ...Завершен11 лет назад
Необходимо реализовать функционал личного кабинета с проведением интеграции с сервисами Navixy.ru. В качестве бэкэнда биллинговой системы выступает функционал Navixy где это будет возможно. Краткое ТЗ в приложенном файле. В ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Есть сайт на Parser3, после переноса на новый хостинг не отображается контент, который должен браться из БД, на страницах сайта.Завершен11 лет назад
Требуется создать 5 юзербаров размером 350*20 пикселей по тематики сайта о ноутбуках фирмы ASUS. Требования: 1) Главное! Вид баннеров должен вызывать желание установить его себе у посетителей сайта; 2) Помимо готовых баннеров ...Баннеры1 исполнительЗавершен16 лет назад