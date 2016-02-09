$40
Требуется поправить сайт, движок натянули, разбираться самостоятельно долго, желательно сегодня все правки внести... Движок WP
Веб-программирование1 исполнитель
Закрыт
8 лет назад
Требуется поправить сайт, движок натянули, разбираться самостоятельно долго, желательно сегодня все правки внести... Движок WP
Нужно создать сайт (интернет-магазин) в короткие сроки, т.к. подвел один исполнитель. Есть интернет-магазин, по образу которого хотелось бы создать что-то похожее, только с изменением цветов и некоторых блоков. Сайт готов предоставить в ЛС, тем кому ...