Нужно создать сайт (интернет-магазин) в короткие сроки, т.к. подвел один исполнитель. Есть интернет-магазин, по образу которого хотелось бы создать что-то похожее, только с изменением цветов и некоторых блоков. Сайт готов предоставить в ЛС, тем кому ...