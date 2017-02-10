Clemenza

Игорь Clemenza

 
33 годаУкраина/Шепетовка
11 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Наполнение сайтов, интернет-магазинов, каталогов - недорого и в срок !

Я - фрилансер, и я этим горжусь. 

Работаю фрилансером уже больше 4-х лет, за которые научился многому и не собираюсь на этом останавливаться, постоянно ставлю для себя новые задачи и цели. 

К работе отношусь тщательно, с особой внимательностью к деталям. Люблю нетривиальные задачи и интересные проекты, но и рутинной работы не боюсь.

На данный момент самостоятельно изучаю html5/css3/javascript в целях обучится грамотной и качественной верстке сайтов.

Что я делаю:

  • Набираю тексты из сканов;
  • Нахожу информацию в интернете;
  • Наполняю интернет-магазины товарами;
  • Добавляю статьи на сайты/блоги;
  • Несложные манипуляции с графикой в photoshop;
Мои достижения на сервисах онлайн курсов:

Контакты:

Skype: mukovoz.igor-gmail.com

Email: [email protected]

LinkedIn: Ihor Mukovoz

https://www.fl.ru/users/Clemenza/

http://www.weblancer.net/users/Clemenza/portfolio/

https://freelance.ru/users/Clemenza/

Оплата: 

Карта Приватбанк

WebMoney

Qiwi

Yandex.Money

С кем я работал:

shop.anidesu.ru

moonglow.md

ruskassir.ru

vodaipivo.ru

karcheshop.kz

standshop.md

znakotveta.ru

mirturbaz.ru

bestkassa.ru

stroibat.org

presentland.ru

parfumerclub.ru

proklondike.com

mebicon.ru

telematus.ru

... etc

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Отзывы заказчиков
edotensei
Дмитрий 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Заполнение интернет-магазина
Отличный исполнитель, без проблем справился с товарами узкой-тематики. Рекомендую всем.
Отличный заказчик. Оплата всегда в срок. Задачи ставятся четко и ясно. Рекомендую
Ответный отзыв
YuraK9
47 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Нужны скриншоты сайтов и браузерных игр
Сделано всё вовремя и качественно, даже превысил ожидания. Все требуемые корректировки и исправления проведены, спасибо за работу.
Юрий отличный заказчик. Рекомендую. Задачу поставил четко и ясно, оплату перевел быстро, на все вопросы и уточнения отвечал сразу.
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
2 отзыва
$4/час
от $10
#208
Тестирование ПО
нет отзывов
$1/час
от $1
#30