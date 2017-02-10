Наполнение сайтов, интернет-магазинов, каталогов - недорого и в срок !
Я - фрилансер, и я этим горжусь.
Работаю фрилансером уже больше 4-х лет, за которые научился многому и не собираюсь на этом останавливаться, постоянно ставлю для себя новые задачи и цели.
К работе отношусь тщательно, с особой внимательностью к деталям. Люблю нетривиальные задачи и интересные проекты, но и рутинной работы не боюсь.
На данный момент самостоятельно изучаю html5/css3/javascript в целях обучится грамотной и качественной верстке сайтов.
Что я делаю:
- Набираю тексты из сканов;
- Нахожу информацию в интернете;
- Наполняю интернет-магазины товарами;
- Добавляю статьи на сайты/блоги;
- Несложные манипуляции с графикой в photoshop;
- HTML Academy
- Prometheus
- GeekBrains
Skype: mukovoz.igor-gmail.com
Email: [email protected]
LinkedIn: Ihor Mukovoz
https://www.fl.ru/users/Clemenza/
http://www.weblancer.net/users/Clemenza/portfolio/
https://freelance.ru/users/Clemenza/
Оплата:
Карта Приватбанк
WebMoney
Qiwi
С кем я работал:
... etc
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
7 лет назад
Отличный исполнитель, без проблем справился с товарами узкой-тематики. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Оплата всегда в срок. Задачи ставятся четко и ясно. Рекомендую
$20
10 баллов
7 лет назад
Сделано всё вовремя и качественно, даже превысил ожидания. Все требуемые корректировки и исправления проведены, спасибо за работу.
Ответный отзыв
Юрий отличный заказчик. Рекомендую. Задачу поставил четко и ясно, оплату перевел быстро, на все вопросы и уточнения отвечал сразу.
Наполнение сайтов
2 отзыва
$4/час
от $10
#208
Тестирование ПО
нет отзывов
$1/час
от $1
#30