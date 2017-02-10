Наполнение сайтов, интернет-магазинов, каталогов - недорого и в срок !

Я - фрилансер, и я этим горжусь.

Работаю фрилансером уже больше 4-х лет, за которые научился многому и не собираюсь на этом останавливаться, постоянно ставлю для себя новые задачи и цели.

К работе отношусь тщательно, с особой внимательностью к деталям. Люблю нетривиальные задачи и интересные проекты, но и рутинной работы не боюсь.

На данный момент самостоятельно изучаю html5/css3/javascript в целях обучится грамотной и качественной верстке сайтов.

Что я делаю:

Набираю тексты из сканов;

Нахожу информацию в интернете;

Наполняю интернет-магазины товарами;

Добавляю статьи на сайты/блоги;

Несложные манипуляции с графикой в photoshop;

Skype: mukovoz.igor-gmail.com

Email: [email protected]

LinkedIn: Ihor Mukovoz

https://www.fl.ru/users/Clemenza/

http://www.weblancer.net/users/Clemenza/portfolio/

https://freelance.ru/users/Clemenza/

Оплата:

Карта Приватбанк

WebMoney

Qiwi

Yandex.Money

С кем я работал:

shop.anidesu.ru

moonglow.md

ruskassir.ru

vodaipivo.ru

karcheshop.kz

standshop.md

znakotveta.ru

mirturbaz.ru

bestkassa.ru

stroibat.org

presentland.ru

parfumerclub.ru

proklondike.com

mebicon.ru

telematus.ru

... etc