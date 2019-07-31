Требуется адаптировать сайт под мобильные устройства, amigofix.by прошу указывать цену под ключ!
Веб-программирование18 заявок
Закрыт
5 лет назад
Требуется адаптировать сайт под мобильные устройства, amigofix.by прошу указывать цену под ключ!
Требуется настройка контекстной рекламы в google adwords Тематика ремонт мобильных телефонов. Я вкурсе что гугл блокирует ремонты но может есть обходные пути? Кто поможет? Прошу отвечать знающим людям!
Требуется наполнение сайта amigofix.by добавить моб телефоны в каталог немного изменить то что есть тематика, ремонт мобильных телефонов, планшетов ноутбуков, около 100-150 моделей, нехватает времени и терпения сайт на word press www.amigofix.by, каталог tabl press ...