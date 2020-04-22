ConstantinWild

Front-end Developer

Профессиональный разработчик веб-сайтов / менеджер технической поддержки ИТ-консультант, предоставляющий предприятиям и частным лицам создание веб-сайтов, графический дизайн и техническую поддержку для реализации ваших веб-требований бизнеса. Творческий, эффективный и надежный ИТ-специалист, обладающий знаниями в HTML5, CSS3, Gulp Task Manager и CMS WordPress, я могу помочь вам в разработке и поддержке ваших ИТ-проектов для нужд как крупного, так и малого бизнеса.