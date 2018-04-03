CyberSharkPro177

Обращались по 3-м проектам : и разработка логотипа( для 2-х проектов), и отрисовка брэндбука, и отрисовка презентации коммерческого предложения. В целом довольны исполнением, отношению к пожеланиям и правкам. Выполнение в оговоренные сроки. Спасибо за работу и понимание!