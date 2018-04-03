CyberSharkPro177

Катерина CyberSharkPro177

 
37 летУкраина/Днепр
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Компания результативного интернет-маркетинга

CyberSharkCyberShark– это сплоченный коллектив опытных мастеров, который занимается созданием и раскруткой веб-сайтов. С момента начала работы специалистов на рынке прошло уже 9 лет. Перечень предоставляемых услуг:

  • Разработка интернет-магазинов и других сайтов – объединяет в себе этапы изучения нужного сегмента аудитории, конструирования прототипов, подготовки технических задач для программистов, разработки внешнего вида сайта, верстки, помещения на подходящую и функциональную систему контроля страницы.
  • Продвижение веб-площадок и виртуальных магазинов в поисковых системах Yandex и Гугл – включает в себя доскональный контроль и проверку технических данных, простоты и удобства эксплуатации сайта,  а также подбор и применение продуктивной стратегии продвижения.
  • Комплексный интернет-маркетинг – набор приёмов и работ по продвижению бизнеса и выведению его на видные позиции интернет-арены. К ним относятся анализ отрасли, деятельности конкурентов, поиск и внедрение результативных для привлечения потребителей онлайн-каналов.
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$300
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создать страницу с курсом валют

    Добрый день! Задача состоит в: на странице нашего сайта (домен сброшу в личку) вывести курс криптовалют. Пример как хочу это видеть: [url=https://crypta.money/kurs-kriptovaljut/]https://crypta.money/kurs-kriptovaljut/[/url] Курсы криптовалют должны обновляться ежедневно (ежечасно). [u]программа минимум:[/u] вывести курс как на сайте примере. Важно: в таблице ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка брендбука

    Нужен брендбук для компании. Компания проводит тренинги и личные коучинги по обучению здоровому образу жизни по авторской методике для людей, которые достигли существенного материального успеха, но в каком-то смысле потеряли вкус к жизни, энергию и здоровье. Есть ...

    Брендбук
    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$300
10 баллов
6 лет назад
Разработка брендбука
Спасибо. Все прошло хорошо. Четкая постановка задачи, моментальная оплата. Рекомендую
Обращались по 3-м проектам : и разработка логотипа( для 2-х проектов), и отрисовка брэндбука, и отрисовка презентации коммерческого предложения. В целом довольны исполнением, отношению к пожеланиям и правкам. Выполнение в оговоренные сроки. Спасибо за работу и понимание!
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