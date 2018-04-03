CyberSharkPro177

Добрый день! Задача состоит в: на странице нашего сайта (домен сброшу в личку) вывести курс криптовалют. Пример как хочу это видеть: [url=https://crypta.money/kurs-kriptovaljut/]https://crypta.money/kurs-kriptovaljut/[/url] Курсы криптовалют должны обновляться ежедневно (ежечасно). [u]программа минимум:[/u] вывести курс как на сайте примере. Важно: в таблице ...
Компания результативного интернет-маркетинга
CyberSharkCyberShark– это сплоченный коллектив опытных мастеров, который занимается созданием и раскруткой веб-сайтов. С момента начала работы специалистов на рынке прошло уже 9 лет. Перечень предоставляемых услуг:
- Разработка интернет-магазинов и других сайтов – объединяет в себе этапы изучения нужного сегмента аудитории, конструирования прототипов, подготовки технических задач для программистов, разработки внешнего вида сайта, верстки, помещения на подходящую и функциональную систему контроля страницы.
- Продвижение веб-площадок и виртуальных магазинов в поисковых системах Yandex и Гугл – включает в себя доскональный контроль и проверку технических данных, простоты и удобства эксплуатации сайта, а также подбор и применение продуктивной стратегии продвижения.
- Комплексный интернет-маркетинг – набор приёмов и работ по продвижению бизнеса и выведению его на видные позиции интернет-арены. К ним относятся анализ отрасли, деятельности конкурентов, поиск и внедрение результативных для привлечения потребителей онлайн-каналов.
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$300
выплачено фрилансерам
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- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужен брендбук для компании. Компания проводит тренинги и личные коучинги по обучению здоровому образу жизни по авторской методике для людей, которые достигли существенного материального успеха, но в каком-то смысле потеряли вкус к жизни, энергию и здоровье. Есть ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$300
10 баллов
6 лет назад
Спасибо. Все прошло хорошо. Четкая постановка задачи, моментальная оплата. Рекомендую
Ответный отзыв
Обращались по 3-м проектам : и разработка логотипа( для 2-х проектов), и отрисовка брэндбука, и отрисовка презентации коммерческого предложения. В целом довольны исполнением, отношению к пожеланиям и правкам. Выполнение в оговоренные сроки. Спасибо за работу и понимание!