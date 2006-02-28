Необходимо написать: - описание нового интернет-проекта (о проекте) - пресс-релиз - правила использования (или что-то в этом духе) Все это на русском и на английском. Объем небольшой, срочность высокая. Жду Ваши предложения по цене. Хотелось бы так же ознакомиться с уже выполненными ...
- Копирайтинг7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Здравствуйте! У нас заказ прогорает - надо срочно (до четверга 9.00) сделать следующее 1. макет дизайна интернет магазина 2. макет логотипа После того как заказчик одобрит (он ответ даст в течение четверга). В течение пятницы сверстать данный дизайн ...Прочее5 заявокЗакрыт17 лет назад
1) Есть сверстанный дизайн в html/css/js. Надо сделать из него набор темплейтов для DA - для всех страниц. 2) Написать простенький биллинг, для учета пользователей + подключить его к платежным системам. Биллинг должен быть МОДУЛЕМ DA, т.е. ...Прочее1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Есть простая, но в то же время гениальная идея, по созданию развелкательного сайта. Суть будет раскрыта только исполнителю заказа. В двух словах, что от Вас требуется - написать скрипт, взаимодействующий с интернет-кошельком. Что-то типа лотереи, или точнее ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $25
Есть 3D логотип в растре (psd) + фирменное написание фирмы. Требуется перерисовать все это в векторе (только Corel Draw) + чуточку упростить + немного подправить сам логотип. Сделать надо срочно 1-2 дня максимум. На самом деле ...3D-графика12 заявокЗакрыт18 лет назад