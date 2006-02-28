Есть простая, но в то же время гениальная идея, по созданию развелкательного сайта. Суть будет раскрыта только исполнителю заказа. В двух словах, что от Вас требуется - написать скрипт, взаимодействующий с интернет-кошельком. Что-то типа лотереи, или точнее ...