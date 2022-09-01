DONE_realestate

Примите мои извинения за ошибки перевода в описании вакансии "DONE" маркетинговое агентство, специализирующееся на проектах жилой недвижимости в Тел Авивский район. Мы ищем 3D-художников (аниматоры, кадры, 3D-моделлер и окружение) для создания 3D-видеоанимации (60 секунд) реалистичной архитектурной визуализации ...
Дан Нетанел DONE_realestateDONE_realestate
35 летИзраиль/Тель-Авив
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
DONE маркетинговое агентство, специализирующееся на проектах жилой недвижимости в районе Тель-Авива.
Мы используем новейшие технологии для разделения наших незавершенных жилых проектов и лидируем на рынке 3D-услуг на рынке Израиля.
Мы ищем гуру 3D-художника, который присоединится к нашей команде на полный рабочий день
или будет работать с нами удаленно в качестве
фрилансер на проекте.
Итак, если у вас есть большой опыт моделирования, текстурирования и визуализации 3ds Max + Vray or Corona передавать и осваивать знания с помощью Adobe Suite, Unreal Engine 5, и/или Autodesk
Revit- мы хотим тебя
Мы хотим, чтобы вы могли помочь нам воплотить наши идеи в жизнь и расширить нашу собственную производственную команду компьютерной
графики.
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- 3D-графика5 заявокЗакрытгод назад