DONE_realestate

DONE маркетинговое агентство, специализирующееся на проектах жилой недвижимости в районе Тель-Авива.

Мы используем новейшие технологии для разделения наших незавершенных жилых проектов и лидируем на рынке 3D-услуг на рынке Израиля.

Мы ищем гуру 3D-художника, который присоединится к нашей команде на полный рабочий день

или будет работать с нами удаленно в качестве

фрилансер на проекте.

Итак, если у вас есть большой опыт моделирования, текстурирования и визуализации 3ds Max + Vray or Corona передавать и осваивать знания с помощью Adobe Suite, Unreal Engine 5, и/или Autodesk

Revit- мы хотим тебя 

Мы хотим, чтобы вы могли помочь нам воплотить наши идеи в жизнь и расширить нашу собственную производственную команду компьютерной

графики.