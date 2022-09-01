DONE_realestate

Дан Нетанел DONE_realestate

 
35 летИзраиль/Тель-Авив
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
DONE маркетинговое агентство, специализирующееся на проектах жилой недвижимости в районе Тель-Авива.

Мы используем новейшие технологии для разделения наших незавершенных жилых проектов и лидируем на рынке 3D-услуг на рынке Израиля.

Мы ищем гуру 3D-художника, который присоединится к нашей команде на полный рабочий день

или будет работать с нами удаленно в качестве

фрилансер на проекте.

Итак, если у вас есть большой опыт моделирования, текстурирования и визуализации 3ds Max + Vray or Corona передавать и осваивать знания с помощью Adobe Suite, Unreal Engine 5, и/или Autodesk

Revit- мы хотим тебя 

Мы хотим, чтобы вы могли помочь нам воплотить наши идеи в жизнь и расширить нашу собственную производственную команду компьютерной

графики.

3ds MaxUnreal Engine
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нет безопасных платежей

  • Producing 3D video animation

    Примите мои извинения за ошибки перевода в описании вакансии "DONE" маркетинговое агентство, специализирующееся на проектах жилой недвижимости в Тел Авивский район. Мы ищем 3D-художников (аниматоры, кадры, 3D-моделлер и окружение) для создания 3D-видеоанимации (60 секунд) реалистичной архитектурной визуализации ...

    3ds MaxUnreal Engine
    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    год назад