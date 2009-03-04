Нужно разработать модуль для Magento 2.3.5, который добавит новую секцию на товарную страницу с выводом туда заголовков статей из блога. Статьи должны выбираться вручную и сохранять тот порядок, который им задан.
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