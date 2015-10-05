Образование: Высшее по специальности "Компьютерные системы и сети".

Национальный Авиационный Институт г. Киев. Закончила в 2011г.

Опыт работы контент

менеджером в интернет магазине http://www.tehnoshop.ua/ 3 года.

- поддержка и продвижение сайта компании

(размещение сайтов в поисковых системах, оптимизация для поисковых систем)

- редактирование статей текст+HTML-код

- редактирование изображений в photoshop.

- добавление описание товаров на сайт.

Опыт работы веб верстальщиком

-компания Global Technologies 2009-2010г (www.web.g-t.com.ua).

-фриланс 2010-2013

-Стандарты W3C

- HTML5 + CSS3

- Кроссбраузерность.

- Несложные скрипты PHP

- Основы PHP/SQL

Выгоды:

-Быстрое исполнение заказа (3-5дней).

-Лицензионная графика (защита авторских прав).

-Проработка мелких деталей.

-Ответственный подход к решению поставленной задачи.

Из личных качеств:

- аккуратность

- коммуникабельность

- ответственность

http://www.alteh.com.ua/ - пример моей работы, сайт сделанный мной от дизайна до функционала.

К работе отношусь всегда серьезно. Отвечаю за качество выполненной работы.

alenka19882104 скайп

[email protected]