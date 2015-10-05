Образование: Высшее по специальности "Компьютерные системы и сети".
Национальный Авиационный Институт г. Киев. Закончила в 2011г.
Опыт работы контент
менеджером в интернет магазине http://www.tehnoshop.ua/ 3 года.
- поддержка и продвижение сайта компании
(размещение сайтов в поисковых системах, оптимизация для поисковых систем)
- редактирование статей текст+HTML-код
- редактирование изображений в photoshop.
- добавление описание товаров на сайт.
Опыт работы веб верстальщиком
-компания Global Technologies 2009-2010г (www.web.g-t.com.ua).
-фриланс 2010-2013
-Стандарты W3C
- HTML5 + CSS3
- Кроссбраузерность.
- Несложные скрипты PHP
- Основы PHP/SQL
Выгоды:
-Быстрое исполнение заказа (3-5дней).
-Лицензионная графика (защита авторских прав).
-Проработка мелких деталей.
-Ответственный подход к решению поставленной задачи.
Из личных качеств:
- аккуратность
- коммуникабельность
- ответственность
http://www.alteh.com.ua/ - пример моей работы, сайт сделанный мной от дизайна до функционала.
К работе отношусь всегда серьезно. Отвечаю за качество выполненной работы.
alenka19882104 скайп