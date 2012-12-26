Заказчик заранее не обговорила стилистику текстов. Ориентируясь на публику будущего сайта, написала тексты информационно-популярного стиля. После чего Дарья попросила еще увеличить объемы статей, а также сделать статьи абсолютно сухими, под Википедию. Зачем такие тексты для магазина обуви - ума не приложу. Но заказчик - барин. Все сделала. После чего Дарья оплатила только ТРЕТЬ и отклонила мое участие в проекте, чтобы я не поставила отрицательный отзыв. Я выполнила все условия, которые оговаривались, даже работала по ночам, чтобы все исправить в срок. Считаю, что поведение Заказчика - это прямое нарушение правил сервиса.