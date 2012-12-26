Daria18

Дарья Daria18

 
48 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Тексты для наполнения интернет-магазина

    Требуется написать тексты для наполнения разделов интернет-магазина обуви: 1. Продающая SEO-статья для главной страницы 2. Тексты для разделов (10-15) 3. Описание товаров (10-15) Часть исходных статей на английском языке, необходимо знание английского. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интернет-магазин обуви "под ключ"

    Добрый день! Необходимо создать интернет магазин обуви "под ключ"- с нуля или доработав шаблон с TemplateMonster. Современный лаконичный дизайн в экостиле, легкая навигация. Обязательно - легкое изменение наполнения сайта, ...

    HTML
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Woewudski
Иванов 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
69 отзывов(-2)
$500
0 баллов
12 лет назад
Интернет-магазин обуви "под ключ"
HTML
Работа была выполнена в полном объеме, но Дарья отказалась оставлять заслуженный отзыв связывая это с тем, что она еще фактически не запустила магазин и оставит отзыв только после запуска оного. логика конечно женская, но мне год ждать ради чей-то прихоти не в кайф.
korobkova
Кристина 
32 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$2
0 баллов
12 лет назад
Тексты для наполнения интернет-магазина
Заказчик заранее не обговорила стилистику текстов. Ориентируясь на публику будущего сайта, написала тексты информационно-популярного стиля. После чего Дарья попросила еще увеличить объемы статей, а также сделать статьи абсолютно сухими, под Википедию. Зачем такие тексты для магазина обуви - ума не приложу. Но заказчик - барин. Все сделала. После чего Дарья оплатила только ТРЕТЬ и отклонила мое участие в проекте, чтобы я не поставила отрицательный отзыв. Я выполнила все условия, которые оговаривались, даже работала по ночам, чтобы все исправить в срок. Считаю, что поведение Заказчика - это прямое нарушение правил сервиса.