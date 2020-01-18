Контент-менеджер, корректор, рерайтер

Опыт работы контент-менеджером около года: заполнение сайтов и ИМ с нуля товарами и статьями, регулярная выгрузка товаров в ИМ из 1С, подборка фото и описания (иногда видео), добавление новостей, изготовление простых гиф-баннеров. Работала на MODx, WebAsyst, Битрикс, Drupal. При наличии готовых материалов от 10 рублей за страницу. Рерайт описания/статьи до 40% уникальности - 10 руб/1000зн, 40-60% - 15 руб/1000зн, свыше - 20 руб/1000зн.