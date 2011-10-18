Версия drupal- 6.22 есть модуль http://drupal.org/project/imagefield_tagfilter который нужно немного доработать. Модуль позволяет вставлять в любое место статьи через тег [gallery offset=2 size=1] изображение, прикрепленные через imagefield Что нужно доделать: чтобы я мог указывать еще два параметра: ...