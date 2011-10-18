Здравствуйте. Есть кулинарный сайт на шестом друпале. Для сайта был написан модуль по загрузке фотографий из cck полей в гугл пикаса. Все исправно работало до недавних реформ внутри гугла. Они изменили метод авторизации, и модуль ...
Создание сайтов на базе CMS Joomla. Дизайн и верстка шаблонов Joomla.
Доработка модулей и компонентов Joomla.
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
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Описание прикрепил в pdf. Бюджет - 2000р. Оплата: Яндекс.Деньги, перевод на карту, Альфа-банк. Порядок работы: делаете скрипт, показываете на своем сайте, получаете оплату, передаете скрипт.Завершен9 лет назад
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В блоке выводится exposed filters, в котором есть поле выводящее список терминов с иерархией. C помощью bef вывод сделан чекбоксами. Необходимо изменить вывод след.образом: ch: Родитель сh: Родитель2 — сh: Ребенок2_1 — ch: Ребенок2_2 ch - checkbox При выборе ребенка автоматически должен выбираться ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
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Есть кулинарный сайт на 6-ом Drupal. У рецепта есть словарь "Категория" (можно выбрать 1 значение) Есть еще один словарь "Тип" (значения: "с курицей", "с говядиной" итд) Задача: при переходе в категорию "Супы" отображать под меню список возможных вариантов ...Завершен9 лет назад
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Внимание! Задача для 6-ой версии Drupal. Есть модулья для Views, который выводит содержимое в xml формате. Пример http://vilkivruki.ru/rec2.xml создается views, выводятся 20 последних рецептов. Но в этом модуле непонятная вещь творится. Если поставить label name, то ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Всем здравствуйте! Мне нужна доработка модуля LeagueSite. Модуль позволяет организовать на сайте турнирную таблицу, вести результаты матчей итд. В настройках модуля есть следующее: Очки за победу – Очки за ничью – Очки ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
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Необходимо разработать модуль, который будет выводить блок с выбором города. Выбор города происходит по след.шагам: 1) Клик по ссылке (сменить город) 2) Всплывающее окно с регионами. Клик по нужному региону. 3) В этом же окне ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
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Версия drupal- 6.22 есть модуль http://drupal.org/project/imagefield_tagfilter который нужно немного доработать. Модуль позволяет вставлять в любое место статьи через тег [gallery offset=2 size=1] изображение, прикрепленные через imagefield Что нужно доделать: чтобы я мог указывать еще два параметра: ...Завершен12 лет назад
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Требуется разработать модуль, который будет грузить фотографии на сервис Picasa (picasaweb.google.com). На сайте есть тип содержимого "рецепт". Когда авторизованный пользователь создает новый рецепт, он видит необходимые поля для заполнения. Среди них необходимо реализовать ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад