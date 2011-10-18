Demetr

Дмитрий Дмитриев Demetr

 
37 летРоссия/Казань
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Создание сайтов на базе CMS Joomla. Дизайн и верстка шаблонов Joomla.

Доработка модулей и компонентов Joomla.

JoomlaВерстка шаблона

  • Доработка модуля для Drupal 6

    Здравствуйте. Есть кулинарный сайт на шестом друпале. Для сайта был написан модуль по загрузке фотографий из cck полей в гугл пикаса. Все исправно работало до недавних реформ внутри гугла. Они изменили метод авторизации, и модуль ...

    Drupal
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Онлайн-калькулятор на JS для Drupal 7

    $50

    Описание прикрепил в pdf. Бюджет - 2000р. Оплата: Яндекс.Деньги, перевод на карту, Альфа-банк. Порядок работы: делаете скрипт, показываете на своем сайте, получаете оплату, передаете скрипт.

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Drupal. Exposed filters

    $15

    В блоке выводится exposed filters, в котором есть поле выводящее список терминов с иерархией. C помощью bef вывод сделан чекбоксами. Необходимо изменить вывод след.образом: ch: Родитель сh: Родитель2 — сh: Ребенок2_1 — ch: Ребенок2_2 ch - checkbox При выборе ребенка автоматически должен выбираться ...

    Drupal
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Вывод терминов Drupal

    $20

    Есть кулинарный сайт на 6-ом Drupal. У рецепта есть словарь "Категория" (можно выбрать 1 значение) Есть еще один словарь "Тип" (значения: "с курицей", "с говядиной" итд) Задача: при переходе в категорию "Супы" отображать под меню список возможных вариантов ...

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Генерация xml файла в Drupal6

    $15

    Внимание! Задача для 6-ой версии Drupal. Есть модулья для Views, который выводит содержимое в xml формате. Пример http://vilkivruki.ru/rec2.xml создается views, выводятся 20 последних рецептов. Но в этом модуле непонятная вещь творится. Если поставить label name, то ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать модуль LeagueSite для Drupal

    Всем здравствуйте! Мне нужна доработка модуля LeagueSite. Модуль позволяет организовать на сайте турнирную таблицу, вести результаты матчей итд. В настройках модуля есть следующее: Очки за победу – Очки за ничью – Очки ...

    Drupal
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Модуль Drupal для выбора города

    $166

    Необходимо разработать модуль, который будет выводить блок с выбором города. Выбор города происходит по след.шагам: 1) Клик по ссылке (сменить город) 2) Всплывающее окно с регионами. Клик по нужному региону. 3) В этом же окне ...

    Drupal
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработать модуль для Drupal

    $15

    Версия drupal- 6.22 есть модуль http://drupal.org/project/imagefield_tagfilter который нужно немного доработать. Модуль позволяет вставлять в любое место статьи через тег [gallery offset=2 size=1] изображение, прикрепленные через imagefield Что нужно доделать: чтобы я мог указывать еще два параметра: ...

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Разработка модуля для Drupal 6

    $200

    Требуется разработать модуль, который будет грузить фотографии на сервис Picasa (picasaweb.google.com). На сайте есть тип содержимого "рецепт". Когда авторизованный пользователь создает новый рецепт, он видит необходимые поля для заполнения. Среди них необходимо реализовать ...

    Drupal
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад
Отзывы фрилансеров
alokazay
Сергей 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Онлайн-калькулятор на JS для Drupal 7
Спасибо за работу, четко тз своевременная оплата!
Отличное исполнение. С момента создания проекта не прошло и суток, как все уже работает на сайте. Код снабжен комментариями, легко самому поправить что надо.
Ответный отзыв
graceman9
Сергей 
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
21 день назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Вывод терминов Drupal
Дмитрий знает чего хочет, безхитростный заказчик, спасибо! Рекомендую.
Все отлично реализовано. Задача была в конце недели, в понедельник утром уже все готово.
Ответный отзыв
yevhen
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Доработать модуль для Drupal
Сотрудничество прошло успешно.
Отличный результат за короткое время. Никаких вопросов.
Ответный отзыв