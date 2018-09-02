Разработчик электроники(Микроконтроллеры)

Опытный пользователь MS Office,Exel, создание чертежей и 3д моделей в Autocad, Compas 3D, - проведение расчетов в MatLab, MathCAD,

создание моделей эл.устройств в MultiSim, Workbanch.

- анализ и подбор параметров САУ в Simulink,

- опыт программирования микроконтроллеров(Intel 8051) на ассемблере в

среде Keil,

- создание печатных плат в sprint Layot.

- Работа с электроинструментом, опыт работы с измерительными устройствами (мультиметр, осциллограф). - - программирование микроконтроллеров Атмега, опыт работы с дисплеями, датчиками(геркон, ПИР(проводной и беспроводной), датчик вибрации), модулями связи НС12(настройка канала связи, скорости ), модули 433 МГц,,2.4 ГГц, пультами дистанционного управления. - Наладка,, настройка, подключение, монтаж видеокамер и видео регистраторов (HIKvision, Vivotek). - Программирование контроллеров AMX Netlinx ( Си). - Чтение проектной документации. - Прокладка и настройка слаботочных систем( датчики температуры, влажности, диммера, сигнализации и т.д.) - Настройка СКУД ( от установки и настройки контроллера до прописывания карт доступа) - Опыт работы с Modbus протоколом. - Ремонт светотехнического оборудования. - Разработка собственных устройств под умный дом.(подбор и замена аналогичными) - Подключение и настройка домофонов. - Работа с протоколом TCP IP. - Написание сценариев для умного дома.

Опыт работы

Инженер разработчик

ноя 2017 - настоящее время (11 мес)

Удаленная работа

Электроника и электротехника

Разработка устройств охраны и систем безопасности , на микроконтроллерах Atmega. Программист, электронщик, монтажник, разработчик - универсал.

фев 2018 - июн 2018 (5 мес)

IQ HOUSE

Электроника и электротехника

Настройка и монтаж всего, что нужно для комфорта человека - мультирумы, видеонаблюдение, освещение, климат, охрана и безопасность.Написание сценариев под все подсистемы умного дома.

Монтажник систем безопасности

окт 2017 - окт 2017 (1 мес)

МП Сервис

Охрана и Безопасность

Монтаж датчиков движения и датчиков пожарной безопасности.

Помощник инженера

июн 2016 - сен 2016 (4 мес)

КБ Киевприбор

Электроника и электротехника

Моделирование устройства в Multisim,подбор радиоэлементов, трассировка(sprint Layot) и травка плат(ЛУТ ), пайка компонентов.

Образование

Национальный авиационный университет(Киев)

Год окончания 2018

Автоматизация и компьютерно-интегрированые комплексы

Владение языками

Немецкий- средний

Русский- свободно

Могу проходить собеседование на этом языке

Украинский- родной

Могу проходить собеседование на этом языке

Дополнительная информация

Личные качества

Работать сутками - не значит быть продуктивным.

Рассматриваю предложения как разового сотрудничества так и постоянного( но при договорном графике работы и условий).