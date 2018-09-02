Demidnau

Александр Демиденко Demidnau

 
29 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Разработчик электроники(Микроконтроллеры)
  • Опытный пользователь MS Office,Exel, создание чертежей и 3д моделей в  Autocad, Compas 3D,  -  проведение расчетов в MatLab, MathCAD,
  • создание моделей эл.устройств в MultiSim, Workbanch.
  • - анализ и подбор параметров САУ в Simulink,
  • - опыт программирования микроконтроллеров(Intel 8051) на ассемблере в
среде Keil,

   -  создание печатных плат в sprint Layot.

  • - Работа с электроинструментом, опыт работы с измерительными устройствами (мультиметр, осциллограф). 

    - - программирование микроконтроллеров Атмега, опыт работы с дисплеями, датчиками(геркон, ПИР(проводной и беспроводной), датчик вибрации), модулями связи НС12(настройка канала связи, скорости ), модули 433 МГц,,2.4 ГГц, пультами дистанционного управления.

    - Наладка,, настройка,  подключение, монтаж видеокамер и видео регистраторов (HIKvision, Vivotek).

    - Программирование контроллеров AMX Netlinx ( Си).

    - Чтение проектной документации.

    - Прокладка и настройка слаботочных систем( датчики температуры, влажности, диммера, сигнализации и т.д.)

     - Настройка СКУД ( от установки  и настройки контроллера до прописывания  карт доступа)

     - Опыт работы с Modbus  протоколом.

    - Ремонт светотехнического оборудования.

    - Разработка собственных устройств под умный дом.(подбор и замена аналогичными)

    - Подключение и настройка домофонов.

     - Работа с протоколом TCP IP. 

    - Написание сценариев для умного дома.

Опыт работы

Инженер разработчик 

ноя 2017 - настоящее время (11 мес)

Удаленная работа

Электроника и электротехника

  Разработка устройств охраны и систем безопасности , на микроконтроллерах Atmega. Программист, электронщик, монтажник, разработчик - универсал.

фев 2018 - июн 2018 (5 мес)

IQ HOUSE

Электроника и электротехника

Настройка и монтаж всего, что нужно для комфорта человека -  мультирумы, видеонаблюдение, освещение, климат, охрана и безопасность.Написание сценариев под все подсистемы умного дома. 

Монтажник систем безопасности

окт 2017 - окт 2017 (1 мес)

МП Сервис

Охрана и Безопасность

Монтаж датчиков движения и датчиков пожарной безопасности.

Помощник инженера

июн 2016 - сен 2016 (4 мес)

КБ Киевприбор

Электроника и электротехника

Моделирование устройства в Multisim,подбор радиоэлементов, трассировка(sprint Layot)  и травка плат(ЛУТ ),  пайка компонентов.

Образование

Национальный авиационный университет(Киев) 

Год окончания 2018

Автоматизация и компьютерно-интегрированые комплексы

Владение языками

Немецкий- средний

Русский- свободно 

Могу проходить собеседование на этом языке

Украинский- родной 

Могу проходить собеседование на этом языке

Дополнительная информация

Личные качества

Работать сутками - не значит быть продуктивным.

Рассматриваю предложения как разового сотрудничества  так и постоянного( но при  договорном графике работы и условий).