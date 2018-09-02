- Опытный пользователь MS Office,Exel, создание чертежей и 3д моделей в Autocad, Compas 3D, - проведение расчетов в MatLab, MathCAD,
- создание моделей эл.устройств в MultiSim, Workbanch.
- - анализ и подбор параметров САУ в Simulink,
- - опыт программирования микроконтроллеров(Intel 8051) на ассемблере в
- создание печатных плат в sprint Layot.
- - Работа с электроинструментом, опыт работы с измерительными устройствами (мультиметр, осциллограф).
- - программирование микроконтроллеров Атмега, опыт работы с дисплеями, датчиками(геркон, ПИР(проводной и беспроводной), датчик вибрации), модулями связи НС12(настройка канала связи, скорости ), модули 433 МГц,,2.4 ГГц, пультами дистанционного управления.
- Наладка,, настройка, подключение, монтаж видеокамер и видео регистраторов (HIKvision, Vivotek).
- Программирование контроллеров AMX Netlinx ( Си).
- Чтение проектной документации.
- Прокладка и настройка слаботочных систем( датчики температуры, влажности, диммера, сигнализации и т.д.)
- Настройка СКУД ( от установки и настройки контроллера до прописывания карт доступа)
- Опыт работы с Modbus протоколом.
- Ремонт светотехнического оборудования.
- Разработка собственных устройств под умный дом.(подбор и замена аналогичными)
- Подключение и настройка домофонов.
- Работа с протоколом TCP IP.
- Написание сценариев для умного дома.
Опыт работыИнженер разработчик
ноя 2017 - настоящее время (11 мес)
Удаленная работа
Электроника и электротехника
Разработка устройств охраны и систем безопасности , на микроконтроллерах Atmega. Программист, электронщик, монтажник, разработчик - универсал.
фев 2018 - июн 2018 (5 мес)
IQ HOUSE
Электроника и электротехника
Настройка и монтаж всего, что нужно для комфорта человека - мультирумы, видеонаблюдение, освещение, климат, охрана и безопасность.Написание сценариев под все подсистемы умного дома.
Монтажник систем безопасности
окт 2017 - окт 2017 (1 мес)
МП Сервис
Охрана и Безопасность
Монтаж датчиков движения и датчиков пожарной безопасности.
Помощник инженера
июн 2016 - сен 2016 (4 мес)
КБ Киевприбор
Электроника и электротехника
Моделирование устройства в Multisim,подбор радиоэлементов, трассировка(sprint Layot) и травка плат(ЛУТ ), пайка компонентов.
ОбразованиеНациональный авиационный университет(Киев)
Год окончания 2018
Автоматизация и компьютерно-интегрированые комплексы
Владение языкамиНемецкий- средний
Русский- свободно
Могу проходить собеседование на этом языке
Украинский- родной
Могу проходить собеседование на этом языке
Дополнительная информацияЛичные качества
Работать сутками - не значит быть продуктивным.
Рассматриваю предложения как разового сотрудничества так и постоянного( но при договорном графике работы и условий).