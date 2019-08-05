Студентка специальности "Информационные системы и технологии", помогу с базовыми задачами, набором текста и тп
Победитель Всеукраинской олимпиады с информационных технологий, есть опыт в работе с веб-сайтами и управлением онлайн-магазинов.
Быстро могу набирать или создавать тексты.
Обращайтесь со своими предложениями, беру очень дешево.
Контрольные, Задачи и Тесты
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$5/час
от $5от 1 дня
#146
Презентации
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$5/час
от $5от 1 дня
#389
Продающие тексты
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#634
Транскрибация
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$5/час
от $5от 1 дня
#766
Наполнение сайтов
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$5/час
от $5от 1 дня
#1082
Копирайтинг
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$2/час
от $5от 1 часа
#2875