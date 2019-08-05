Студентка специальности "Информационные системы и технологии", помогу с базовыми задачами, набором текста и тп

Победитель Всеукраинской олимпиады с информационных технологий, есть опыт в работе с веб-сайтами и управлением онлайн-магазинов.

Быстро могу набирать или создавать тексты.

Обращайтесь со своими предложениями, беру очень дешево.