Dench

Денис Dench

 
42 годаРоссия/Самара
19 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Программист Perl, PHP.

2006-20010: Программист в компании интернет-провайдера. Разработка и поддержка биллинговой системы, так же система учета трафика.

2010-2012:  системный администратор в хостинг-провайдере REG.RU

2012: Программист в компании REG.RU. Разработка и поддержка сервисов, связанных с предоставлением хостинг-услуг.

Силен в: Perl, PHP, администрирование линукс (все, что связано с web).

PHPPerl
Отзывы заказчиков
spitsyn
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$200
10 баллов
12 лет назад
Настройка сервера под хостинг
Отлично поработали. Было немного работы вне рамок данного проекта, но со всем справились на отлично. Немного зашивается на своем основном производстве, и не всегда может ответить в онлайн-пейджеры, но это не умаляет его достоинств. Будем работать с ним дальше.
Нормально поработали. Продолжаем и дальше сотрудничать, без посредничества сервиса
Ответный отзыв
EOS
49 летСША
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
49 отзывов
$10
10 баллов
18 лет назад
PHP!
Все сдеклал очень быстро! Несмотря на незнакомый скрипт! спасибо!!!
Второй раз с ним работаю - он умеет ценить чужой труд!
Ответный отзыв
EOS
49 летСША
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
49 отзывов
$5
10 баллов
18 лет назад
PHP!!! нужен спец!
Супер - Очень Бысттро все Сделал!
Всегда приятно работать с такими людьми.
Ответный отзыв
Веб-программирование
2 отзыва
$10/час
от 1 дня
нет рейтинга