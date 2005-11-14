Программист Perl, PHP.
2006-20010: Программист в компании интернет-провайдера. Разработка и поддержка биллинговой системы, так же система учета трафика.
2010-2012: системный администратор в хостинг-провайдере REG.RU
2012: Программист в компании REG.RU. Разработка и поддержка сервисов, связанных с предоставлением хостинг-услуг.
Силен в: Perl, PHP, администрирование линукс (все, что связано с web).
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
12 лет назад
Отлично поработали. Было немного работы вне рамок данного проекта, но со всем справились на отлично. Немного зашивается на своем основном производстве, и не всегда может ответить в онлайн-пейджеры, но это не умаляет его достоинств. Будем работать с ним дальше.
Ответный отзыв
Нормально поработали. Продолжаем и дальше сотрудничать, без посредничества сервиса
$10
10 баллов
18 лет назад
Все сдеклал очень быстро! Несмотря на незнакомый скрипт! спасибо!!!
Ответный отзыв
Второй раз с ним работаю - он умеет ценить чужой труд!
$5
10 баллов
18 лет назад
Супер - Очень Бысттро все Сделал!
Ответный отзыв
Всегда приятно работать с такими людьми.
Веб-программирование
2 отзыва
$10/час
от 1 дня
нет рейтинга