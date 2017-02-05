Nginx php-fpm и LiveStreet CMS

VPS CentOS5

php 5.2.17

nginx 1.0.13

Сайт прекрасно работает на nginx+apache, но есть шероховатости на nginx+php-fpm.

Не корректно работает форма добавления топика: функция "Вставка изображения" отрабатывает, загружает изображение в директорию, но сама форма "Вставка изображения" не закрывается, и не вставляет контейнер IMG в тело топика. В FireFox вообще не работает данная форма - там TinyMCE вообще не показывается на странице с формой. Попутно - изображения, вставленные вручную с других хостов не отображаются в топике, если открыть в FireFox.

Подозреваю, что корень всех этих бед - один, только найти не смог этот корень.