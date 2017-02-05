Nginx php-fpm и LiveStreet CMS

Системное администрированиеЗакрытнет заявок148 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

VPS CentOS5

php 5.2.17

nginx 1.0.13

Сайт прекрасно работает на nginx+apache, но есть шероховатости на nginx+php-fpm.

Не корректно работает форма добавления топика: функция "Вставка изображения" отрабатывает, загружает изображение в директорию, но сама форма "Вставка изображения" не закрывается, и не вставляет контейнер IMG в тело топика. В FireFox вообще не работает данная форма - там TinyMCE вообще не показывается на странице с формой. Попутно - изображения, вставленные вручную с других хостов не отображаются в топике, если открыть в FireFox.

Подозреваю, что корень всех этих бед - один, только найти не смог этот корень.

PHPNginx
12 лет назад
Dench
Денис 
42 годаРоссия
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Установить и настроить nginx

    Ну с темы всё понятно в принципе. Одно скажу, что при простом включении nginx из ISP перестала работать авторизация (сессии скорей всего). Приоритет цене, заявки без цен не рассматриваются. Сайт http://virmandy.com/

    Nginx
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Запустить связку BILL+ISP+VDS manager

    Есть сервер на котором стоит BILLManager. Есть другой сервер, на котором стоит ISP + VDSManager. Вроде бы все настроено на совместную работу, но постоянно вылезают какие-то проблеммы - то не создался юзер в ИСП, при заказе ...

    Системное администрирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настроить сервер под трекер

    Добрый день, есть сервер Linux - Ubuntu, Appach на нем стоит трекер TBDev Существует одна проблема сайт иногда заваливается (Соединение было сброшено.Во время загрузки страницы соединение с сервером было сброшено.) по непонятным мне причинам. Нужно разобраться в ...

    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • OpenSuse postfix и ftp server + active directory

    $100

    Нужен человек, желательно не новичек, который сможет настроить 1) postfix с ldap авторизацией, прикрутит вебморду для просмотра почты через веб и управления spamassasin'ом(белые и черные списки, балы под каждое правило). Письма, помеченные spamassasin должны попадать ...

    Системное администрирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Asterisk +GOIP4

    приобрел устройство goip4, зарегистрировал 4 сип клиента, проблема при входящих звонках: некоторое время работает нормально но потом выдает астерикс ошибку: check_auth: username mismatch, have &lt;211&gt;, digest has &lt;209&gt; [Mar 6 18:38:10] NOTICE[9165]: chan_sip.c:20704 handle_request_invite: Failed ...

    Системное администрирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настройка веб-сервера

    Ищу системного администратора в Запорожье для следующих задач: 1. Настройка сервера на CentOS с нуля (стандартный набор, для хостинга собственных проектов, без продажи) 2. Доводка и тюнинг после установки скриптов 3. Оперативный саппорт по запросу 4. Совместное распитие пива Оплата ...

    Системное администрирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание конфигурационного файла для Cisco Phone.

    $50

    Необходимо создать конфигуарционный xml файл для Cisco Phone 7945. ТЗ: 1. Через конфигурационный файл на телефон устанавливается последняя версия прошивки. (SIP) 2. Через конфигурационный файл на телефон устанавливается последняя версия языкового пакета. (RUS) 3. Через конфигурационный файл телефону назначается ...

    Системное администрирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад