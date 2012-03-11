Установить и настроить nginx

Системное администрированиеЗавершен10 заявок220 просмотров
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Ну с темы всё понятно в принципе. Одно скажу, что при простом включении nginx из ISP перестала работать авторизация (сессии скорей всего). Приоритет цене, заявки без цен не рассматриваются. Сайт http://virmandy.com/

Nginx
12 лет назад
wollk
Иван 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
grossroot
Роман 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$30
1 день
Очень приятный человек в общении, видно что опытный, разбирается в своём деле. Очень доволен работой, сайт теперь выдерживает нагрузку в 10 раз больше чем было !!! Всем советую
Очень хороший заказчик - быстро разобрали основные вопросы, определились по срокам и начали работать.
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