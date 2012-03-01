Настройка ipsec подключения centos-cisco

Системное администрированиеЗакрыт4 заявки200 просмотров
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Необходимо поднять туннель от хоста на centos до внутренней сети за циской через ipsec

centos - на vps - возможности пересборки ядра нет

жду предложений

CentOS
12 лет назад
S1ash
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
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