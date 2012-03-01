Настройка ipsec подключения centos-cisco

Добрый день, есть сервер Linux - Ubuntu, Appach на нем стоит трекер TBDev Существует одна проблема сайт иногда заваливается (Соединение было сброшено.Во время загрузки страницы соединение с сервером было сброшено.) по непонятным мне причинам. Нужно разобраться в ...