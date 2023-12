Настроить сервер под трекер

Добрый день,

есть сервер Linux - Ubuntu, Appach на нем стоит трекер TBDev

Существует одна проблема сайт иногда заваливается (Соединение было сброшено.Во время загрузки страницы соединение с сервером было сброшено.) по непонятным мне причинам. Нужно разобраться в причине возникновения данной ошибки и исправить. А так же поставить xcache, отключить This server is protected with the Suhosin Patch 0.9.9.1, увеличить max_connections немного, ну в общем настроить чтоб сервер работал как часики и не было никаких неожиданных завалов.