Настроить сервер под трекер

Нужен человек, желательно не новичек, который сможет настроить 1) postfix с ldap авторизацией, прикрутит вебморду для просмотра почты через веб и управления spamassasin'ом(белые и черные списки, балы под каждое правило). Письма, помеченные spamassasin должны попадать ...
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Добрый день,
есть сервер Linux - Ubuntu, Appach на нем стоит трекер TBDev
Существует одна проблема сайт иногда заваливается (Соединение было сброшено.Во время загрузки страницы соединение с сервером было сброшено.) по непонятным мне причинам. Нужно разобраться в причине возникновения данной ошибки и исправить. А так же поставить xcache, отключить This server is protected with the Suhosin Patch 0.9.9.1, увеличить max_connections немного, ну в общем настроить чтоб сервер работал как часики и не было никаких неожиданных завалов.
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