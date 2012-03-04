Запустить связку BILL+ISP+VDS manager

Системное администрированиеЗакрыт4 заявки174 просмотра
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Есть сервер на котором стоит BILLManager. Есть другой сервер, на котором стоит ISP + VDSManager.

Вроде бы все настроено на совместную работу, но постоянно вылезают какие-то проблеммы - то не создался юзер в ИСП, при заказе хостинга в БИЛЛ, то при переходе клиента из БИЛЛ в ИСП по кнопке Перейти на сервер - выскавает красное предупреждение о неправильном адресе (сертификаты на оба поддомена, на которых установлен БИЛЛ и ИСП имеются), то не заказываются ВДСки, то еще что-нибудь, то не работает какой-нибудь плагин в ИСП, то не скачиваются счета и акты в PDF.

Нужно

а) полностью протестировать работоспособность всей системы через создание тестовых юзеров, заказ тестовых услуг итп...., подготовить отчет о том, что и как тестировалось, какие при этом были ошибки и проблеммы.

б) устранить все выявленные проблеммы и настроить все необходимые возможности этих программ.

в) после всего этого я сам проведу аналогичное жесткое тестирование всей системы в течение следующего дня. и если все окей, то принимаю работу.

12 лет назад
gandalf80
Вениамин 
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
42 отзыва