Включить files upload на движке MediaWiki

в итоге я хочу получить образ vmware workstation загруженный в архиве куда то на фтп и прямой линк на скачку android-x86.org здесь вроде дистриб лежит предлагайте с ценой и сроками сразу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется включить загрузку файлов на движке MediaWiki.
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