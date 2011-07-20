Настройка сервера под хостинг

Имеется сервер в hetzner. Необходимо инсталлировать OS debian-5, панель ISPManager-PRO

Установить/Настроить nginx, за nginx-ом 2 апача, fcgi.

Так же будет предоставлен доступ к панели BillManager, котрый будет необходимо настроить для работы с ISPManager. В качестве NS-ов должны выступать 2 сервера, это скорее всего будут 2 VPS на территории России, на них необходимо настроить PowerDNS, и научить ISPManager работать с ним.

Кроме того, необходимо будет установить/настроить мониторинговое ПО - raid, nagios-nrpe, мониторинг состояния конфигов апачей, nginx с отправкой на почту в случае поломки. 11-го июля сервер должен быть в строю.

В дальнейшем необходимо будет установить/настроит почтовый релай, второй такой же сервер, бекапный сервер, но это уже другая история (намек на дальнейшее сотрудничество)