Front-End Developer
Мои контакты:
e-mail: denis,[email protected]
Telegram: @deniskanivets
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery
- Блочная фиксированная / резиновая верстка
- Адаптивная верстка
- Responsive Web Design
- Bootstrap 4
- LESS/SCSS
- GulpJS
- Git
- Parallax scrolling
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода
- Аккуратный, логичный, продуманный код
- Соблюдение стандартов W3C
- Адаптация / внедрение плагинов
- Использование спрайтов
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
- Реализация Pixel Perfect
Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.
Портфолио
- Step project Forkio141 просмотр
- Journey63 просмотра
- Step project HAM421 просмотр