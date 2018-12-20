Front-End Developer

Мои контакты:

e-mail: denis,[email protected]

Telegram: @deniskanivets

Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery

Блочная фиксированная / резиновая верстка

Адаптивная верстка

Responsive Web Design

Bootstrap 4

LESS/SCSS

GulpJS

Git

Parallax scrolling

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода

Аккуратный, логичный, продуманный код

Соблюдение стандартов W3C

Адаптация / внедрение плагинов

Использование спрайтов

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)

Реализация Pixel Perfect

Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.