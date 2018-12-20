DenisKanivets

Денис Канивец DenisKanivets

 
27 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Front-End Developer

Мои контакты:

e-mail: denis,[email protected]

Telegram: @deniskanivets

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка
  • Адаптивная верстка
  • Responsive Web Design
  • Bootstrap 4
  • LESS/SCSS
  • GulpJS
  • Git
  • Parallax scrolling
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода
  • Аккуратный, логичный, продуманный код
  • Соблюдение стандартов W3C
  • Адаптация / внедрение плагинов
  • Использование спрайтов
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
  • Реализация Pixel Perfect
О работе:

Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.

JavascriptHTMLBootstrapjQuerySCSSGit
Портфолио